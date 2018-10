Milliarddyrt H.C. Andersen-projekt bliver undsagt af Københavns Kommune

På et møde mandag tog teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune stilling til et milliarddyrt H.C. Andersen-projekt. Udfaldet af mødet er der uenighed om.

Er det storstilede højhusprojekt H.C. Andersen Adventure Tower i København kommet tættere på realisering?

H.C. Andersen Adventure Tower Projektet udgøres af et tårn på 280 meter med observationsplatform, restaurant og sky bar

Hertil kommer en omkringliggende forlystelsespark, en offentlig park, et metroprojekt og almene boliger til unge og studerende

Det hele skal ligge i Københavns Nordhavn

Byggeriet vil i alt fylde 127.500 kvadratmeter

Prisen er 6,5 mia. kr. for projektet

Det spørgsmål er der bestemt ikke enighed om efter et møde mandag i Københavns Kommunes teknik- og miljøudvalg.

Ifølge idémanden bag det 6,5 mia. kr. dyre H.C. Andersen-projekt, Kurt Immanuel Pedersen, er der fremskridt at spore.

»Udvalget har fundet en konstruktiv løsning, der kan give os mulighed for lokalplan i 2021, som kan lede til en ibrugtagning af oplevelsesparken og højhustårnet (H.C. Andersen-projektet, red.), når Nordhavnstunnelen er færdiggjort, forventeligt i 2027,« skrev han tirsdag i en kommentar til en række medier, herunder Finans.

Men den udlægning og fortolkning kan de ikke genkende på Københavns Rådhus.

»Der er ikke noget i udvalgets beslutning, der har bragt projektet nærmere en realisering,« lyder det fra teknik- og miljøforvaltningen i en skriftlig kommentar til Finans.

En lokalplan senest i 2021 er afgørende for, at H.C. Andersen-projektet kan blive til noget, har Kurt Immanuel Pedersen flere gange forklaret.

Teknik- og miljøforvaltningen oplyser, at der på mandagens møde var flertal blandt politikerne for at holde fast i den nuværende planlægning, der først åbner for en lokalplan i 2025 i området, hvor H.C. Andersen-projektet vil ligge.

Samtidig blev det på mødet nedstemt at give mulighed for en lokalplan senest i 2021.

»Samlet set betyder beslutningerne, at forvaltningerne ikke har grundlag for at fremlægge en planlægning i Nordhavn uover de allerede aftalte 870.000 kvadratmeter i Indre Nordhavn, der tidligst kan vedtages 2 år før Nordhavnstunnelens åbning, det vil sige tidligst i 2025 og ikke tidligere,« skriver teknik- og miljøforvaltningen til Finans.

Dog fortæller forvaltningen, at hvis H.C. Andersen-projektet kommer med en »juridisk løsning, der sikrer, at kommunen ikke vil være nødsaget til at meddele ibrugtagningstilladelse til byggeri eller anlæg i området før Nordhavnstunnelens åbning«, vil forvaltningen igen kigge på projektet og sende det til behandling i teknik- og miljøudvalget.

H.C. Andersen Adventure Tower-projektet består af et højhus på 280 meter og en omkringliggende forlystelsespark. Derudover består projektet af en offentlig park, metrostation og almene boliger. Projektet er tegnet af stjernearkitekten Bjarke Ingels.