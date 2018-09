Topchef vil genrejse Novo med klassiske dyder og mere risiko: »Vi skal fejle noget mere«

Novo Nordisk har de senere år glemt noget af det, der i sin tid førte selskabet til storhed. Nu er det tid til at finde det gamle fokus om at være ambitiøs frem igen, siger topchef Lars Fruergaard Jørgensen i et interview med Finans.

Novo Nordisk skal genopfinde sig selv, hvis medicinalselskabet skal lykkes med at løfte den nuværende succes med ind i fremtiden.

Mere af det samme er bare ikke længere nok, og selskabet har efter mange år med succes fået gemt virksomhedens klassiske dyder lidt for langt væk. Såsom evnen til at tænke stort og ambitiøst, agere adræt og gøre tingene så simpelt som muligt. Den slags.

»Noget af det har vi glemt, så jeg føler sådan set, at vi går tilbage til det fundament, som Novo Nordisk opererede på, dengang det var en mindre virksomhed og var fokuseret på at være innovativ og den bedste i sin kategori. Det skal vi fortsat være, og det kræver, at vi tilpasser den måde, vi arbejder på,« siger Lars Fruergaard Jørgensen, adm. direktør i Novo Nordisk.

Jeg oplever også, at der blandt medarbejderne generelt er et stort ønske om, at vi skal modernisere og transformere os, som det så flot lyder, til den nye realitet. Lars Fruergaard Jørgensen, adm. direktør i Novo Nordisk.



Drømmen om at indtage nye sygdomsområder er både ny og stor, men det betyder også en hastigt forøget appetit på risiko. Det er selvsagt sværere at opfinde nye lægemidler, som markant overgår de eksisterende end at opfinde nye lægemidler, som dybest set blot er lidt bedre end de eksisterende.

»Hvis vi bliver ved med at lave det (produkter inden for insulinbehandling, red.), så kan det godt være, at vi er succesfulde i forsknings- og udviklingsafdelingen, men det bliver bare sværere og sværere at kommercialisere det, fordi produkterne ikke er differentierede nok, og så har man en større risiko i kommercialiseringen. Vi skal lidt tilbage til basics, hvor man er glad for at tage risiko i forsknings- og udviklingsafdelingen. Lykkes vi med det, bliver det nemt at sælge produktet,« siger Novo Nordisk-topchefen.

Senest er 400 medarbejdere blevet fyret, omkring de 370 i Danmark og resten i Kina. Fælles for dem er, at de var ansat til at finde og udvikle morgendagens lægemidler.

»Jeg har stor sympati for dem, der ikke længere kan være med, og som har bidraget rigtig godt til Novo Nordisk i mange år, men jeg oplever også, at der blandt medarbejderne generelt er et stort ønske om, at vi skal modernisere og transformere os til den nye realitet,« siger Lars Fruergaard Jørgensen.

Novo Nordisk er grundlæggende presset på to fronter. Første problem er det vedvarende prispres på selskabet vigtigste marked i USA, mens Novo Nordisk er ved at løbe tør for muligheder, hvad gælder selskabets to vigtigste og mest lukrative diabetesprodukter.

»Novo Nordisk er nødt til at tænke ud af boksen for at finde fremtidens vækstmuligheder. Det betyder højere risiko, fordi nogle af områderne vil være helt nye, men det er nødvendigt, fordi innovationsbarren til nye diabetesmidler er hævet så markant. Det er ikke en nem opgave, og derfor er det også positivt at se, at selskabet i højere grad end tidligere indgår partnerskaber med andre virksomheder og køber sig adgang til helt nye teknologier,« siger Andrew Carlsen, medicinalanalytiker i ABG Sundal Collier.

GLP-1-midler Et GLP-1-middel er en efterligning af et naturligt tarmhormon, som stimulerer insulinproduktionen hos de diabetikere, som fortsat selv har insulinproduktion tilbage. Det har bl.a. den store fordel, at behandling med den type middel giver vægttab, mens behandling med insulin fører til det modsatte.

Novo Nordisk har lægemidlerne Victoza og Ozempic på markedet. Victoza er Novo Nordisks bedst sælgende lægemiddel overhovedet. Håbet er, at det aktive stof i Ozempic, kaldet semaglutid, bliver det på sigt i pilleform. Diabetespillen forventes at kunne komme på det mere end 100 mia. kr. store tabletmarked i 2020.



Evnerne rækker ikke til at lave nye og bedre lægemidler inden for de områder, påpeger Fruergaard, og heri består nybruddet i Novo. Løsningen er at finde helt nye behandlingsmåder eller kaste sig over nye sygdomsområder med et vist potentiale som f.eks. Parkinsons.

»Når vi skal ind i nye områder, kan vi ikke lave den samme trial and error. Der er vi nødt til at gøre det på en mere databaseret måde, hvor man hurtigere kan screene flere muligheder. Det er både en markedsbaseret tilpasning, men det er også en effektivisering og modernisering af den måde, man laver forskning og udvikling på,« siger Lars Fruergaard Jørgensen.

Novo Nordisk har i årtier dyrket og fremelsket en stærk kultur som et af kardinalpunkterne bag succesen i virksomheden. En kultur, der risikerer at erodere, når fyringsrunder og effektivititet nu også er blevet hverdag for den tidligere børsdarling fra Bagsværd.

Novo Nordisk er i dag dybest set som alle de andre store medicinalselskaber, hvor årlige fyringsrunder næsten er en lige så fast bestanddel af ritualerne som kvartalsregnskaberne.

Vi skal have flere skud på mål med ting, der er rigtig svære. Vi skal fejle mere, men når vi så lykkes, så lykkes vi også i stor stil. Lars Fruergaard Jørgensen, adm. direktør i Novo Nordisk.



»Jeg bruger rigtig meget tid på at være tæt på organisationen og tale med medarbejderne. Jeg oplever faktisk, at der er meget stor efterspørgsel efter disse forandringer i organisationen,« siger Novo-topchefen.

Det kulturelle aspekt forsøger han bl.a. at imødekomme med jævnlige, interne møder kaldet ”Lars Light.” Her kan alle medarbejdere deltage, der er live streamning, og alle kan stille spørgsmål online. Netop forsknings- og udviklingsstrategien i en digital kontekst er et tilbagevendende punkt.

»Jeg er ikke så bekymret for, at det er en transformation af vores kultur, men af den måde vi arbejder på,« siger han og ridser succeskriteriet op.

»Vi skal have flere skud på mål med ting, der er rigtig svære. Vi skal fejle mere, men når vi så lykkes, så lykkes vi også i stor stil.«