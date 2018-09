Dansk cykelfirma spinner millionoverskud - helt uden hjælperyttere

Lars Malmborg og Hans Fogh startede cykelfirmaet Larry vs. Harry midt under finanskrisen. Nu tjener de millioner og insisterer på at gøre det uden hjælp.

En halv million fra familien, 300.000 kr. fra en god ven og ingen løn de første tre år. Sådan fik to skolekammerater stablet cykelfirmaet Larry vs Harry på benene midt under finanskrisen.

Siden har cykelforretningen været selvfinansierende med overskud i millionklassen.

De to stiftere af Larry vs Harry hedder hverken Larry eller Harry, men til gengæld Lars Malmborg og Hans Fogh. I dag har de ingen investorer eller bestyrelse inde over økonomien, men alligevel spinner forretningshjulene millioner rundt - senest et overskud på 3,5 mio. kr. i regnskabsåret 2017.

Larry vs Harry 2017: 2,8 mio. kr. overskud efter skat.

2016: 4,1 mio. kr. overskud efter skat.

2015: 1,91 mio. kr. overskud efter skat.

2014: 1,92 mio. kr overskud efter skat.



»Vi trækker ikke det store ud af firmaet, men er selvfinansierende. Uden investorer har vi friheden til at gøre, hvad vi vil, og efter 10 år er det dét, der gør mig allermest glad,« siger stifter og direktør af Larry vs Harry, Hans Fogh.

Tilbage i 2008 fik Hans Fogh og Lars Malmborg idéen til den bykendte Bullitt-cykel – en racercykel uden lad. Hans Fogh havde længe været på udkig efter den rigtige ladcykel til sit arbejde som tømrer i storbyen, og skolekammeraten samt ingeniør Lars Malmborg arbejdede netop med at designe den slags.

Men ideen om et samarbejde faldt bare på et lidt forkert tidspunkt.

»Der var ingen penge at låne nogen steder under finanskrisen. Derfor lånte vi af familie og venner og postede pengene i 20 ladcykler. Dem solgte vi, og for de penge producerede vi lidt flere. Sådan foregår det også i dag. Vi har en ekspotentiel stigende kurve med bedre og bedre salg, men ikke noget kæmpe ryk,« siger Hans Fogh og tilføjer, at sådan vil han egentlig også helst have det.

Larry vs Harry er ikke den eneste forretning, der forsyner gadebilledet med ladcykler. I Danmark er firmaets største konkurrenter Christiania Cykler samt Nicola, mens det på det udenlandske marked er hollandske Urban Arrow og tyske Riese & Muller.

»Specielt de seneste tre år er der sket virkelig meget, og vi har fået direkte konkurrenter. Et eller andet sted er jeg bange for det, men det vidner også om en blåstempling af ladcyklen,« siger Hans Fogh.

I sin 10-årige levetid har Larry vs Harry solgt mere end 10.000 ladcykler - særligt til Europa, Nordamerika og Japan.