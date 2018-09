Vestas vil fyre 80 medarbejdere i Hammel og 400 ansatte i alt for at spare en kvart mia. kr. fra næste år.

Kasper Brøndgaard Andersen, f. 1986, er journalist på Finans. Kasper er uddannet fra Journalisthøjskolen i Aarhus og har siden 2009 været eksiljyde i København, hvor han startede med at dække energi og transport for Ingeniøren og kort arbejdede freelance for Radio24syv i Kairo under Det Arabiske Forår. Siden fik han smag for erhvervsjournalistik på først Energiwatch og siden Ritzau Finans. På Finans dækker Kasper energibranchen, M&A, transport og service, mens han i fritiden ser og spiller fodbold, løber maraton og læser alt af og om Warren Buffett.

Vestas har tænkt sig at fyre omkring 400 medarbejdere for at sænke sine omkostninger og øge effektiviteten, og det rammer især den jyske provinsby Hammel, hvor ca. 80 ansatte kan se frem til en fyreseddel.

Det oplyser Vestas i en meddelelse fredag formiddag.

Vestas skriver, at fyringsrunden vil sænke selskabets omkostninger godt og vel en kvart mia. kr., og den gennemføres efter en lang periode, hvor vindmølleproducenten har kunnet prale af den højeste indtjening i industrien men samtidig har oplevet, at indtjeningen er under pres.

Presset på indtjeningen har barberet næsten en tredjedel af aktiekursen siden toppen sidste sommer, og det tager Vestas nu konsekvensen af.

Ifølge topchef Anders Runevad skyldes fyringsrunden, at størstedelen af vindmøllemarkedet ventes at vokse uden for kontinentet, og derfor er der brug for færre ansatte i Nordeuropa. De berørte medarbejdere udgør ca 1,6 pct. af Vestas’ globale arbejdsstyrke, der ved udgangen af første halvår 2018 var rekordstor.

»Vestas fortsætter med at styre sin omkostninger proaktivt og sikrer en agil organisation, der gør os i stand til at investere i produkter og services, der møder kundernes behov og de markeder, hvor vi kan kapre fremtidig vækst,« siger Runevad i Vestas’ meddelelse.

Det er kun to måneder siden, at Vestas’ finansdirektør Marika Fredriksson sagde, at hun var tilfreds »med vores medarbejderantal«.

»Selvfølgelig skal vi gøre, hvad alle andre også vil gøre, hvis vi ser, at der er overkapacitet, men lige nu går vi ikke med planer i den retning,« sagde hun ifølge Ritzau Finans.

Halvdelen af de 400 medarbejdere, der fyres, ventes at ryge i Danmark. Størstedelen af de berørte er ifølge Vestas funktionærer.



»Vestas’ ... produktionskapacitet er relativt uberørt af disse fyringer og vil ikke have nogen indflydelse på vores evne til at levere nuværende og fremtidige ordrer,« skriver selskabet.

De berørte medarbejdere i Hammel producerer konvertere, men fremover skal de tilbageværende ifølge selskabet fokusere på at få nye produkter på markedet.

Vestas-aktien stiger 0,4 pct. fredag.