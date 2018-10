Navnestrid udløser bittert opgør mellem Netflix-serie og Easyjet-grundlægger

Grundlæggeren af Easyjet har set sig sur på en amerikansk Netlix-serie med navnet Easy. Derfor vil han nu have stoppet serien i Europa.

Hvad har Netflix-serien Easy at gøre med lavprisflyselskabet Easyjet?

Åbenbart en hel del hvis man spørger den britisk-cypriotiske rigmand og Easyjet-grundlægger Sir Stelios Haji-Ioannou, der nu overvejer at gå rettens vej for at få stoppet serien i Europa.

Sir Stelios Haji-Ioannou ejer i dag holdingselskabet Easygroup, der tjener sine penge på at udstede licensen til Easy-varemærket til en række selskaber, der bærer Easy i navnet - herunder Easyjet og EasyHotel - for til gengæld at få del i overskuddet fra selskaberne.

Og netop navnesammenfaldet mellem komedie- og dramaserien og Easy-varemærket har fået Sir Stelios Haji-Ioannou til at se sig sur på Netflix-serien, der bl.a. har Orlando Bloom på rollelisten og er instrueret af den amerikanske instruktør Joe Swanberg.

Det skriver flere britiske medier, herunder The Guardian.

»Dette er en typisk arrogant adfærd fra et stort amerikansk techselskab, der aldrig har gidet at undersøge, hvilke juridiske rettigheder andre virksomheder har uden for USA,« siger Sir Stelios Haji-Ioannou ifølge The Guardian og tilføjer:

»Vi ejer det europæiske varemærke Easy og et tusinde varemærker med det som præfiks. Vi kan ikke tillade, man bare bruger det som et brand.«

Udover navnet mener Easygroup også, at Netflix-seriens logo, der er skrevet på en orange baggrund, kommer for tæt på EasyGroups farve, der er den velkendte orange, man bl.a. ser på Easyjet-flyene.

Hos Netflix ryster man på hovedet over udmeldingen fra Easygroup.

»Seerne kan nok godt se forskel på et tv-show og et fly,« skriver Netflix i en kommentar til sagen.

Serien Easy udkom for første gang på Netflix i 2016. Tredje og sidste sæson skal efter planen udkomme næste år.