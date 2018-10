Flere tusinde kunder berørt af flyselskabs konkurs

Bravo Tours arbejder på højtryk for at få kunderne hjem fra ferie efter Primera Airs konkurs. Det blver kaotisk, men vi løser det, siger direktør.

Charterselskabet Bravo Tours arbejder på højtryk for at få de kunder hjem fra ferie, som er rejst ud med Primera Air.

Fltselskabet er gået konkurs, og flyvningerne bliver indstillet fra midnat. Der forestår også et stort arbejde med at skaffe fly til de gæster, som skal på ferie i de kommende dage, uger og måneder.

»Vi er i fuld gang med at finde løsninger til vores kunder. Det kan blive kaotisk i de nærmeste dage, men vi skal nok få vores gæster hjem. Kunderne kan også regne med, at de kommer på ferie som planlagt. Men der kan ske ændringer i afgangstidspunkterne,« siger Peder Hornshøj, adm. direktør i bravo Tours.

70 pct. af chartergæsterne hos Bravo Tours bliver fløjet til rejsemålene af Primera Air. Ifølge Peder Horsnhøj har selskabet i øjeblikket ca. 2.500 gæster på ferie med Primera Air.

»Vi henter nogle gæster hjem med rutefly, mens vi er ved at chartre fly til de fleste af vores gæster,« siger Peder Hornshøj.

Han forklarer, at alle gæster, der er eller bliver berørt, bliver kontaktet. Det gælder dog tusindvis af gæster, og derfor håber direktøren på tålmodighed og forståelse.

»Jeg kan sagtens forstå, at vores gæster gerne vil tale med os og have en afklaring allerede i dag. Men vi kontakter alle, og det er et kæmpe arbejde. Vi gør det i den rækkefølge, de skal rejse, altså efter afrejsedato. Så jeg lover, at alle hører fra os - vi håber bare, at vores gæster har tålmodighed, så vi kan bruge vores ressourcer på at kontakte alle hurtigst muligt,« siger han.

Bravo Tours har kontakt med et græsk flyselskab Orange2fly og flyselskabet Travel Service fra Tjekkiet. Disse flyselskabet ventes at overtage en del af de flyvninger, som Primera Air skulle have fløjet.

Charterselskabet er ejet af Primera Travel Group, som også er moderselsklab for Primera Air. Konkursen ventes dog ikke at få betydning for moderselskabet og dermed for Bravo Tours.