Populære Høvding er blevet fuppet på dansk hjemmeside

Det svenske firma Høvding har stor succes med sine oppustelige cykelhjelme. Nu advarer direktøren om en dansk fup-hjemmeside.

Salget af den populære svenske airbag-cykelhjelm fra Høvding er stærkt stigende.

Svenske Høvding Den svenske virksomhed Høvding står bag den populære airbag-cykelhjelm »Cheif«, der sidder om halsen og først aktiverer airbagen, hvis der sker et uheld

Antallet af solgte cykelhjelme er fordoblet i Danmark sammenlignet med forrige år

Mere end 110.000 mennesker benytter Høvdings cykelhjelme verden over

I andet kvartal i år har den svenske virksomhed omsat for 25,2 mio. svenske kr. og solgt mere end 17.00 hjelme

Herhjemme bliver hjelmen solgt i over 200 danske butikker. Men nu advarer det svenske firma bag den revolutionerende hjelm om en dansk svindel-hjemmeside.

»Høvding er begyndt at etablere sig i Danmark. Desværre er jeg ikke overrasket over, at enhver useriøs aktør forsøger at profitere på vores fremgang. Så snart vi fik besked om problemet, reagerede vi. Men det er kedeligt, at nogle kunder allerede er blevet snydt,« skriver direktør Frederik Carling i en pressemeddelelse.

Virksomheden har stor succes med sine cykelhjelme, der puster sig op, hvis cyklisten er i fare. I andet kvartal kunne Høvding meddele, at den har fordoblet sin omsætning og omsat for 25,2 mio. svenske kr.

Og netop den svenske succes er nu blevet udnyttet på en dansk fup-hjemmeside.

Siden hedder høvdinghjelm.dk og ligner til forveksling Høvdings originale webshop.

Derfor advarer direktøren for Høvding nu også om den falske hjemmeside, som tiltrækker kunder ved at tilbyde airbag-cykelhjelmen til en væsentlig lavere pris end originalen. Det gode tilbud er nemlig for godt til at være sandt.

Cykelhjelmene dukker aldrig op. Derfor opfodrer virksomheden også kunderne til at kontakte dem, hvis de er i tvivl.

»Hvis nogle er usikre på deres på deres køb, er de velkomne til at kontakte os eller komme i kontakt med nogle af vores mange seriøse forhandlere i Danmark,« skriver Frederik Carling.



Det er første gang, at Høvding er udsat for svindel som denne.

Certificeringsorganisationen e-mærket har politianmeldt den falske hjemmeside.