35 medarbejdere løfter sløret for Elon Musks ledelsesstil

Det amerikanske medie CNBC tegner på baggrund af interviews med 35 tidligere og nuværende ansatte et portræt af Tesla-bossen som en mand, der skiller vandene.

»Elon Musk står i en position, som de fleste aldrig vil komme til at opleve - han prøver at redefinere en hel industri med et begrænset budget. Han kan ikke tillade sig at træffe beslutninger langsomt eller endda medmenneskeligt.«

Sådan siger Spencer Gore, tidligere ansat i Tesla og SpaceX, om sin tidligere arbejdsgiver Elon Musk. Spencer Gore er en af i alt 35 nuværende og tidligere ansatte, som har udtalt sig om Tesla- og SpaceX-topchefen til CNCB.

Det amerikanske medie tegner et billede af Musk som en ambitiøs leder, hvis trang til at bygge alt fra bunden til tider hæmmer hans beslutningsevne. Han har tidligere godkendt dyre projekter, som har slået fejl og forsinket bilproduktionen.

Teslas fremtid som en masseproducerende elbilfabrikant afhænger af en effektiv og automatiseret produktion af Model 3, skriver CNBC. Tesla vil angiveligt tabe 6.000 dollars, hver gang en Model 3 sælges til 35.000 dollars. Tesla når først break-even ved en pris på 41.000 dollars, men har endnu ikke grundstrukturen på plads for en model til 35.000. For nylig lød det fra hovedsædet i Californien, at man er klar til at levere en Model 3 til en startpris på 45.000 dollars.

Musks behov for at automatisere processer er derfor stort. Nogle gange for stort, hvilket han virker til at være klar over. I april skrev Musk i et tweet, at han var gået for langt.

»Overdreven automatisering hos Tesla var en fejl. Min fejl, for at være ærlig. Menneskelige arbejdskraft er undervurderet,« skrev han.

Mange ansatte betragter Musk som essentiel for Teslas videre succes. De hylder hans kreativitet, humoristiske sans og inspirerende taler. Nogle ser hans hands-on ledelsesstil som selskabets grundsten, heriblandt Spencer Gore:

»Når han involverer sig i de mindste detaljer, er det for at accellerere produktionshastigheden. For nogle ingeniører kan det være frustrerende og til tider hjerteskærende. Men Elons ukonventionelle stil har bygget det Tesla, vi alle valgte at slutte os til«.

Steve Finch, en Tesla-medarbejder med 40 års erfaring i bilbranchen, siger:

»Elon Musk er ikke bange for at fejle. Han tænker nok, at det er måden, Tesla kommer til at opnå succes på. Du kan lave en masse fejl, men pludselig får du den ene idé, som vil tage dig og resten af industrien til et helt ny niveau. Spørgsmålet er bare: Sætter du dine ansatte i fare, eller har du tid og penge nok til at udstå alle fejlene?«