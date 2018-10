Dansk ægtepar tjener millioner på "bil-elevator"

Familiefirmaet Stenhøj har skabt sit bedste resultat i 100 år.

Ægteparret Søren og Lene Dyøe Madsen har stor succes med en 90 år gammel opfindelse, der kom til verden pga. en lidt for buttet svend på et dansk autoværksted.

Søren og Lene Dyø Madsen er ejere af familiefirmaet Stenhøj, hvis stifter, Sigurd Stenhøj, for 90 år siden opfandt en autolift. Den skulle gøre det nemmere for hans automekanikere - særligt en enkelt, som var lidt til den runde side - at komme ind under de biler, de skulle reparere.

I dag er Stenhøj en af verdens førende producenter af udstyr til det automotive eftermarked. Selskabet tjente i seneste regnskabsår 55 mio. kr. før skat - det bedste resultat nogensinde - og omsætningen nærmer sig 1 mia. kr.

»Jeg er meget stolt af at kunne afrunde et historisk år med det flotteste resultat i virksomhedens historie,« udtaler direktør Søren Dyø Madsen i en pressemeddelelse.

Stenhøj, der i Danmark er mest kendt for sine Stenhøj-lifte, har 16 datterselskaber i 11 lande og beskæftiger 660 medarbejdere.

Søren og Lene Dyø Madsen har ejet firmaet siden 2011. Før da var firmaet ejet af Lene Dyø Madsens far, Leif Dyø Nielsen, som sammen med sin kone Ingrid købte firmaet i 1992, da det var i krise.

Han formåede at vende udviklingen og gøre Stenhøj til en indbringende forretning. Lige indtil finanskrisen ramte. Den fik omsætningen til at styrtdykke og farvede bundlinjen i firmaet rød.

Stenhøj måtte afskedige en fjerdedel af medarbejderstaben.

Nu har Stenhøj-koncernen ni år i træk givet overskud med en samlet indtjening på over 100 mio. kr. Og familiefirmaet køber lystigt op i både ind- og udland.

Alene i seneste regnskabsår tilføjede Stenhøj syv nye selskaber til sin koncern. Til gengæld solgte koncernen også et af sine datterselskaber, Stenhøj Hydraulik.

»Vi kunne se, at Stenhøj Hydraulik ikke ville have en plads i den fremtidige strategi, og samtidig ville selskabet få bedre betingelser for vækst under et andet ejerskab. Derfor valgte vi at sælge selskabet,« siger Søren Dyøe Madsen.

Stenhøj-koncernen har hovedsæde i Barrit tæt ved Vejle og Horsens.