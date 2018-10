Arla i ny fyringsrunde

Mejerigiganten Arla Foods skal fyre 140 medarbejdere som en del af en større spareplan. Især hovedkontoret i Aarhus bliver ramt.

140 ansatte i Arla Foods får inden længe en fyreseddel.

Mejerikoncernen lancerede tidligere i år en treårig spareplan, der skal skabe besparelser og effektiviseringer for næsten 3 mia. kr.

Som en del af spareplanen, der også går under navnet Calcium, forventer Arla Foods inden længe at nedlægge 140 stillinger, oplyser koncernen i en pressemeddelelse.

»Som altid når man omstrukturerer og skal sige farvel til dygtige kolleger, har vi skullet træffe nogle vanskelige beslutninger. Jeg vil gerne takke dem, der forlader os, for den indsats, de har ydet i Arla Foods. Vi gør dette for at skabe en langsigtet transformation af vores virksomhed og for at reetablere vores internationale konkurrenceevne, når det gælder den mælkepris, vi betaler vores andelshavere, og det glæder mig at se det engagement, som Calcium udløser overalt i vores organisation. Det er en stor del af grunden til, at programmet i øjeblikket leverer før tid,« siger adm. direktør i Arla Foods, Peder Tuborgh.

Arla oplyser, at fyringerne vil ramme en række forskellige virksomhedsfunktioner, herunder markedsføring og HR.

Fyringerne vil hovedsageligt finde sted blandt medarbejderne på virksomhedens hovedkontor i Aarhus, men også et mindre antal stillinger på Arlas kontorer andre steder i Europa og Nordamerika vil blive ramt af fyringsrunden.

»De ændringer, vi annoncerer i dag, vil skabe en enklere og stærkere markedsføringsmodel for vores brands og giver os mulighed for hurtigere at varetage lokale behov, både på vores europæiske kernemarkeder og vores nyere markeder i Asien og Afrika,« siger Peder Tuborgh.

Fyringsrunden er ikke den første, der har ramt Arla-medarbejderne i år. Tilbage i foråret, i forbindelse med lanceringen af spareplanen, blev 195 stillinger nedlagt.