Ilse Jacobsen trak sig fra populært DR-program - her er hendes afløser

Mia Wagner bliver den tredje nye investor i 'Løvens Hule' i den kommende sæson.

Hun er 40 år gammel, uddannet jurist, direktør i en stor koncern og søster til en mangemillionær. Og så skal hun fremover vurdere håbefulde iværksætteres idéer i DR-programmet ’Løvens Hule’.

Mia Wagner, direktør i Freeway-koncernen, overtager pladsen som investor i ’Løvens Hule’ efter modedesigneren Ilse Jacobsen. Det skriver DR.

»At deltage i Løvens Hule passer godt med ambitionerne for Freeway-koncernen. Jeg er åben for at gå ind i nye markeder som passer ind i vores vækststrategi, men jeg vil have et vågent øje for synergier i forhold til vores eksisterende forretninger,« siger Mia Wagner til DR.

Freeway-koncernen har mere end 25 virksomheder under sig, bl.a. Dating.dk, Roomservice og Plusbog.dk. Mia Wagner er søster til erhvervsmanden Morten Wagner, der i sin tid var med til at skabe Dating.dk.

Han ejer sammen med sin far, Morten Wagner Senior, Freeway-koncernen. Begge er mangemillionærer.

Når Mia Wagner nu bliver en del af ’Løvens Hule’, skyldes det, at erhvervskvinden Ilse Jacobsen tidligere på måneden måtte trække sig fra programmet. Det skete, efter at mere end 25 nuværende og tidligere medarbejdere over for Berlingske kraftigt kritiserede arbejdsmiljøet i hendes virksomhed.

Ilse Jacobsen beskrives som en leder, der er charmerende og sjov det ene øjeblik, og hidsig, grov og uempatisk i det næste. Det har ført til stor udskiftning blandt de ansatte, en del sygemeldinger, og Ilse Jacobsen har tabt en række arbejdsretlige sager, særligt vedrørende feriepenge.

Formanden i Ilse Jacobsens virksomhed, Morten Albæk, rettede efterfølgende en sjældent hård kritik mod modevirksomhedens daglige ledelse - bestående af Ilse Jacobsen og hendes mand Jesper Bo Jacobsen.

»Vi er i fuld gang med at tage de nødvendige handlinger for at løse de udfordringer, virksomheden har. En af de primære drivere for engagement er ledelsen, og der har ikke været bedrevet en tilfredsstillende form for ledelse hos Ilse Jacobsen. Det er der 100 pct. enighed om i bestyrelsen,« sagde Morten Albæk til Berlingske.

Mia Wagner er ikke det eneste nye ansigt i ’Løvens Hule’. Birgit Aaby og Tommy Ahlers har også forladt programmet og er blevet erstattet af Jan Dal Lehrmann og Peter Warnøe. De to sidste ”løver” er Christian Stadil og Jesper Buch.