Ikea vil forsøge med småbutikker i flere storbyer

Efter erfaringerne med et lille "Planning Studio" midt i London, vil Ikea ekspandere projektet til flere storbyer.

Ikea åbnede for nylig en mindre butik på Tottenham Court Road i det centrale London. Nu vil møbelkoncernen udbrede konceptet til flere byer i Storbritannien og i andre lande.

Ikeas satsning på den mindre butik - kaldet Planning Store - skulle afprøve om ideen var bæredygtig over for kunder i storbyer, der ikke har tid eller ejer en bil til at køre ud til koncernens megabutikker.

Chefen for Ikea UK, Javier Quinones, kalder butikken i London for et ”eksperiment” og det vil nu blive udbredt til andre storbyer i landet, skriver BBC.

»Flere mennesker bor i byerne. Og i London har færre mennesker bil. Det er en del af en global trend, og derfor forsøger vi med disse småbutikker,« siger Javier Quinones.

Ikea forventer, at åbne prøveudgaver af disse Planning Stores i New York, Shanghai og Ryiadh.

Ikea har de senere år investeret mange penge i deres online forretning, logistik og distribution i et forsøg på at skære leveringstiderne ned. Selskabet vil gerne reducere leveringstiden fra de typiske en til to uger til tre-fire dage fra bestilling til levering til folks hjem.

De små Planning Stores skal lokke kunderne ind for at få hjælp til at vælge møbler til deres hjem, hvorefter de kan blive leveret.

Det klassiske Ikea-koncept er megabutikker i byernes udkant, hvor folk fysisk kan se alle varenumrene og derefter få dem udlevet til at tage med hjem.

Men den model passer ikke ret godt til mange af de mennesker, der bor i en storby og som ofte har droppet at have bil.

»Vores storbutikker vil altid være en vigtig del af Ikeas varemærke. Men vi ved også, at tiderne skifter. Kunderne vil gerne have muligheden for at købe ind på mange forskellige måder, og de forventer, at de kendte brands giver dem muligheden og tilbyder en service, der afspejler deres livsstil,« siger Javier Quinones.