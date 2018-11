Nedturen for kabel-tv-selskaber når nye højder

Mens danske tv-distributører kæmper for at bremse flugten fra tv-pakkerne, slår tv-flugten rekord i USA.

Som på så mange andre markeder, er det USA, der er trendsætter på tv-markedet. Det var herfra, vi fik Netflix, HBO og Youtube.

Derfor er det ikke særligt opløftende for de danske tv-distributører, at kundeflugten fra tv-pakkerne her i tredje kvartal har slået en kedelig rekord i USA. Godt en million amerikanere opsagde deres tv-pakke sidste kvartal, viser en opgørelse fra tele- og medieanalysefirmaet, Moffett Nathanson. Det er den hidtil største kundeflugt i USA.

Det eneste lyspunkt for tv-distributørerne var, at væksten i de såkaldte online tv-pakker fortsatte, selv om prisstigninger har skruet en smule ned over for væksten.

Hvad der sker i den amerikanske kabel-tv branche, har typisk været et forvarsel på, hvad der sker i Europa.

Det er ikke fremmed for danske tv-distributører at tabe kunder, men ambitionen fra bl.a. Yousee er at bremse kundeflugten i 2019. Tv-giganten har tabt mere end 115.000 tv-kunder siden 1. januar 2016.

Yousee har dog investeret massivt i et nyt tv-univers med valgfrie tv-pakker, integrerede streamingtjenester og egne tv-kanaler i håb om at bryde den globale nedgang for tv-pakkerne. Men indtil videre er det ikke lykkes.

Til gengæld stormer de nordiske og globale streamingtjenester frem på bekostning af tv-distributørerne. Netflix har netop aflagt regnskab for 3. kvartal, hvor streamingkæmpen fik ca. 7 mio. nye kunder. På samme måde melder danske TV 2 Play og nordiske Viaplay om markant fremgang.

De danske tv-distributører kan dog se en spændende tendens i USA. Topchefer hos både amerikanske kabel-tv selskaber og netværksejere har sagt til amerikanske medier, at væksten i online-pakkerne i sidste ende vil kompensere økonomisk for flugten fra de traditionelle tv-pakker. Den forudsigelse er nu meget tæt på at gå i opfyldelse i USA.

Online tv-pakkerne er dog ikke særlig udbredte i Danmark endnu.