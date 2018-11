Den danske detailkoncern Jysk går ind i Rusland med egne butikker. Det sker som led i en global plan om hastig ekspansion.

Den danske detailkoncern Jysk - med dynekøbmand Lars Larsen som ejer - kaster sig efter et langt tilløb ind i Rusland med Jysk-butikker.

Det meddeleer chefen for Jysk Nordic, Jan Bøgh, fredag i en meddelelse til de ansatte i personalemediet Go Jysk. Det fremgår, at Jysk agter at åbne de første, russiske Jysk-butikker i foråret 2020.

Fakta Jysk-koncernen ejes af dynekøbmand og bestyrelsesformand Lars Larsen, der etablerede den første butik i 1979.

Driver op mod 2.700 butikker i 50 lande.

Selskabet Dänisches Bettenlager har 1.255 i de tysktalende lande samt Frankrig, Italien, Spanien og Portugal, mens Jysk Nordic ud over Skandinavien har det øvrige marked i Europa og Kina med i alt 1.249 butikker.

Dertil kommer 164 butikker, som drives af lokale franchisetagere i lande, der ikke regnes som kernemarkeder for koncernen, gennem Jysk Franchise. Det lige fra Island og Canada til Kuwait og Vietnam.

»Med flere end 100 mio. indbyggere i middelklassen har Rusland stort potentiale. Jysk vil kunne drage fordele af vores erfaringer med butikker i Ukraine samt bl.a. franchiseaftale i Hviderusland og andre stater som tidligere var del af Sovjet,« skriver Jan Bøgh i medarbejderbladet.

Han understreger samtidig, at Jysk agter at åbne butikker i en række russiske storbyer som ligger i god afstand til koncernens eget logistikcenter i Polen.

Jan Bøgh mener desuden, at trods en række udfordringer på det russiske marked - med bl.a. toldsatser og andet - har andre vestlige detailkæder her under Ikea succes i Rusland. Derfor har ledelsen truffet beslutningen om at gå ind på det marked.

Jysk-koncernen præsenterer senere på måneden regnskab for 2017/18, hvor der bl.a. præsenteres nye planer for butiksekspansion og andet. Jysk er i dag i 50 lande og har tæt ved 2.700 butikker.

Jysk Nordic, som udgør omkring halvdelen af koncernen og aktuelt er på 20 store salgsmarkeder, har de seneste år også etableret sig i Grækenland og Belgien. Irland kommer til i foråret 2019. Dermed er Europakortet fyldt, og Jysk spejder længere ud i verden for ekspansion.

For et par måneder siden sagde Jan Bøgh til Finans, at organisationen istedet har søgelyset rettet mod to andre markeder - nemlig Israel og Rusland:

»Over tid skal vi åbne begge markeder, men vi skal snarest dybere ned i prioriteringen af, hvilket land som kommer næst i rækken med egne butikker,« sagde Jan Bøgh.

Nu er det så afgjort med dagens meddelelse, at Rusland rykker op som førstevalg.

Væksten i den samlede Jysk-koncern drives af både nye butikker og øget salg i de eksisterende. Ejer, dynekøbmand Lars Larsen, har fastslået, at hans langsigtede mål er at fordoble antallet af butikker og nå over 5.000.

Jysk Nordic har det seneste regnskabsår udvidet med 82 nye butikker, og målet er at åbne mindst det samme antal i 2018/19.