Dyne-Larsen tjener milliarder på flere butikker

Jysk-koncernen fortsætter efter nyt rekordår med at investere stort i både nye butikker og distributionscentre i Europa.

Tempoet er højt i den danske detailkoncern Jysk, hvor milliarder fra salget ruller ind. Ejeren, dynekøbmand Lars Larsen, er dog langt fra tilfreds med kun at have danske butikker i nu 50 lande.

Det fastslår han torsdag, hvor Jysk Group har udsendt nøgletal for udviklingen i regnskabsåret 2017/18. De viser en samlet vækst i både omsætningen og resultatet på 7 pct.

Jysk Group tjente 3,4 mia. kr. før skat i det år, og regnskabet slår dermed rekord i koncernens historie. Lars Larsen udtaler i en meddelelse tilfredshed med udviklingen i en tid, hvor onlinehandel og digitalisering præger detailhandlen.

»Regnskabet bekræfter os i, at det fortsat er den rigtige strategi at investere i fysiske butikker, så vi kommer helt tæt på kunderne i alle lande,« lyder det fra Lars Larsen.

Koncernen Jysk-koncernen ejes af dynekøbmand og bestyrelsesformand Lars Larsen, der etablerede den første butik i 1979.

Driver op mod 2.700 butikker i 50 lande.

Selskabet Dänisches Bettenlager har 1.255 i de tysktalende lande samt Frankrig, Italien, Spanien og Portugal, mens Jysk Nordic ud over Skandinavien har det øvrige marked i Europa og Kina med i alt 1.249 butikker.

Dertil kommer 164 butikker, som drives af lokale franchisetagere i lande, der ikke regnes som kernemarkeder for koncernen, gennem Jysk Franchise. Det lige fra Island og Canada til Kuwait og Vietnam.

Jysk er nu i 50 lande med tæt ved 2.700 butikker. Senest er der åbnet i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. 2019 vil byde på den første butik i Irland. Næste skridt bliver derefter Rusland, hvor Jysk går ind i 2020.

Jysk-koncernen har det seneste år åbnet 139 nye butikker - og målet er fortsat ekspansion i mindst samme takt. Lars Larsens ambition er at komme over 5.000 butikker i løbet af en ikke defineret årrække.

Tempoet i butiksåbningerne skal holdes samtidig med, at der investeres i øget onlinehandel, hvor salgskanalerne spiller tæt sammen. De fysiske butikker er her et omdrejningspunkt for Jysk, da mange kunder afhenter deres varer bestilt online.

»Vi øver os hele tiden til at blive endnu bedre til at kombinere salgskanalerne. Digitalisering fylder meget i hele detailsektoren, også hos os, hvor vi samtidig investerer stort i butiksnetværket,« siger Jan Bøgh, adm. direktør i Jysk Nordic.

Ud over investeringer i e-handel har detailkoncernen de seneste år brugt mange millioner på at forbedre distributionen. Både med udvidelse af det danske distributionscenter i østjyske Uldum, mens et nyt af slagsen bygges lige nu i Bulgarien. Det ventes klar til indvielse i sommeren 2019.

Samtidig har Jysk netop besluttet at investere ydeligere over én mia. i endnu et nyt distributionscenter, som skal placeres et endnu ikke fastlagt sted mellem koncernens nuværende i Polen og det kommende i Bulgarien.

»Det kræver et stort setup at få alle vores varer ud til så mange butikker i så mange forskellige lande, og opgaven er ikke blevet mindre af, at kunderne forventer at få deres varer med det samme,« mener Lars Larsen.

