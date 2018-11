Stor dansk butikskæde nægter at åbne for salg på nettet

Kunderne skal ikke have mulighed for at klikke Søstrene Grenes mange småting hjem over nettet. Det mener kædens adm. direktør, Mikkel Grene, som afviser at åbne en netbutik.

Mens nogle forretninger vælger at lukke fysiske butikker til fordel for den voksende nethandel, har butikskæder som Søstrene Grene og Flying Tiger Copenhagen valgt ikke at åbne netbutikker. De står fast på, at kunderne skal ned i den fysiske butik for at få oplevelsen, og ifølge eksperter er det et helt strategisk valg.

»Det er vigtigt for os at have et stærkt koncept. Der er nogle ting, man ikke kan give kunderne i en netbutik, og derfor er det vigtigt med en god shoppingoplevelse. Man får ingenting gratis i detailbranchen i 2018.«

Sådan sagde adm. direktør hos Søstrene Grene, Mikkel Grene, da han for kort tid siden slog fast overfor det norske medie no.ehandel.com, at kæden ikke vil åbne en onlineshop til kunderne.

Den familieejede succeskæde kom ud af regnskabsåret 2017/18 med et millionoverskud, som er blevet skabt gennem de 216 fysiske butikker.

E-handel i Danmark Danskerne har foretaget 94 mio. e-handler til en værdi af 63,6 mia. kr. i det første halvår af 2018.

Det er en stigning på 11,7 pct. sammenholdt med første halvår i 2017.

Danskerne vil bruge ca. 128 mia. kr. på e-handel i 2018. Det estimerer FDIH. Kilde: FDIH e-handelsanalyse 2018 Kilde: FDIH e-handelsanalyse 2018

Tal viser dog, at nettet ofte er vejen til øget salg. Alene i første halvår af 2018 har danskerne foretaget 94 mio. e-handler til en værdi af 63,3 mia. kr., mens mere end 3.000 fysiske detailbutikker siden finanskrisen er lukket i Danmark. Men ifølge ekspert i virksomhedsledelse Andrea Curagati er det helt bevidst, at nogle butikskæder vælger ikke at være en del af den statistik:

»I en verden, hvor det hele foregår på nettet, kan man udnytte en niche, hvor man giver kunderne en oplevelse i butikkerne, som de ikke kan få online. Man accepterer ikke, at kunderne går glip af den oplevelse, som det skal være at købe der,« siger Andrea Carugati, der er professor i virksomhedsledelse på Aarhus Universitet.

Han bakkes op af Alexander Josiassen, der er ekspert i virksomhedsstrategi på Copenhagen Business School:

»Det handler om, hvordan virksomhederne opfatter deres styrker. Undersøgelser viser, at succesfulde virksomheder har tendens til at være mere rigide i deres strategier, så hvis man har succesfulde fysiske butikker, kan man være tilbageholdende med at ændre sin strategi,« siger han.