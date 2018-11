Amerikansk bilgigant varsler kæmpe fyringsrunde og fabrikslukning

General Motors vil fyre tusindvis af medarbejdere og lukke fem fabrikker i Nordamerika som en del af en omfattende spareplan, meddeler bilfabrikanten.

Rasmus Lindkvist Bendtsen, f. 1986, er politisk-økonomisk journalist på Finans. Rasmus kommer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor det undervejs også blev til et semester på Cardiff University i Wales. Rasmus tilbragte sin praktiktid på dagbladet Børsen, hvor han primært sad på avisens finans- og Christiansborg-redaktion. På Finans skal han være med til at dække det økonomiske og erhvervspolitiske område. Privat er han glad for styrketræning, Bruce Springsteen og Brøndby IF.

Den amerikanske bilgigant General Motors har mandag varslet, at selskabet inden længe vil igangsætte en omfattende fyringsrunde i Nordamerika, der vil koste tusindvis af arbejdspladser. Desuden skal flere fabrikker lukkes som en del af den store spareplan.

Det skriver flere amerikanske og internationale medier, herunder The Washington Post.

Konkret vil bilfabrikanten reducere medarbejderstaben med 15 pct., herunder cheflaget reduceres med 25 pct. for at strømline beslutningskæden. Det vil ske i form af både fyringer og frivillige aftrædelser, oplyser General Motors.

Ifølge erhvervsmediet Bloomberg kan det dreje sig om op til 10.000 medarbejdere.

Årsagen til spareøvelsen er, at General Motors vil skære ned på bilproduktionen og samtidig stoppe produktionen af modeller, der sælger for lidt. Konkret vurderer bilfabrikanten, at spareøvelsen vil betyde en reduktion i omkostningerne på ca. 6 mia. dollars, når den er fuldt indfaset i slutningen af 2020.

»De foranstaltninger, vi tager i dag, vil være med til at fortsætte vores transformation til at blive en fleksibel, omstillingsparat og rentabel virksomhed. Samtidig får vi større fleksibilitet til at investere i fremtiden,« udtaler topchefen i General Motors, Mary Barra.

Som en del af spareøvelsen vil General Motors i løbet af næste år stoppe produktionen på fem fabrikker i Nordamerika - fire i USA og en i Canada. To af de amerikanske fabrikker ligger i staten Michigan, mens de to øvrige ligger i henholdsvis Maryland og Ohio.

General Motors vil desuden også lukke to fabrikker uden for USA og Canada, men vil endnu ikke sætte navn på.

Den canadiske fabrik er placeret i Oshawa, Ontario, og den canadiske premierminister Justin Trudeau har allerede udtrykt skuffelse over beslutningen på Twitter.

»GM-arbejderne har været en stor del af Oshawas hjerte og sjæl i generationer. Vi vil gøre alt for at hjælpe de familier, der er berørt, til at komme tilbage på ret kurs. I går talte jeg med Mary Barra [General Motors topchef, red.) og her udtrykte jeg min dybe skuffelse over lukningen,« skriver premierministeren.