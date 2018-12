Skatteydere betaler helikopterlandingsplads til virksomhed ejet af verdens mest velhavende mand

Jeff Bezos og Amazon får ikke brug for at hive penge op af lommen, når der skal bygges en helikopterlandingslplads til nyt hovedkvarter.

En nylig aftale fastsætter, at New Yorks indbyggere er med til at finansiere en helikopterlandingsplads til Amazon, hvis topchef, Jeff Bezos, er den rigeste mand i verden.

Det skriver medier som Huffington Post og GQ samtidig med, at det fremgår af et 32-siders langt dokument, der beskriver aftalen mellem New York og Amazon.

Virksomheden har offentliggjort, at et af dets nye hovedkvarterer bliver placeret i New York ved Long Island City i bydelen Queens. Ifølge aftalen mellem New York og Amazon vil den amerikanske storby hjælpe Amazon med at sikre rettigheder til en helikopterlandingsplads, som enten er på sitet eller befinder sig i en fornuftig afstand til virksomhedens nye kontorer.

Beslutningen har mødt stærk kritik, bl.a. fra kongresmedlemmet Alexandria Ocasio-Cortez.

Til gengæld har Amazon lovet, at der højst foretages 120 flyvninger om året, og at transportmidlet udelukkende bruges til forretningsmæssige ærinder. Desuden må helikopteren udelukkende tilgå landindspladsen og sitet ved at flyve over vandet.

Det forventes, at det nye kontor ved Long Island City vil skabe i omegnen af 25.000 arbejdspladser. Derfor vil Amazon bl.a. modtage mere end 2 mia. dollar i skattekredit, svarende til godt 13 mia. kr.

Amazon åbner også et nyt hovedkvarter i Washington D.C., nærmere bestemt Arlington.