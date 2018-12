Ejer mere jord end dronningen: Dansk milliardær har en 200 års-plan

Anders Holch Povlsen, som står bag den danske modegigant Bestseller, sætter ord på planerne for milliardinvesteringer i godser og land rundt om i Skotland.

Jesper Olesen, f. 1962, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1989 og har siden stort set arbejdet med erhvervsjournalistik/virksomheder. Han var tidligere journalist på Herning Folkeblad, kommunikationsmedarbejder i TDC samt pressechef hos Messecenter Herning, inden han i 1995 kom til Jyllands-Posten. Der har han siden journalistisk dækket en lang række brancher og store virksomheder – lige fra landbrug og fiskeri til B&O og DSV. Jesper står nu i spidsen for Finans’ dækning af bl.a. detail/dagligvarehandel, modeindustrien samt møbelbranchen. Han har ud over journalistik og erhvervslivet også bl.a. en stor lyst til rejser ud i verden - ligesom han trofast følger Silkeborg IF’s op- og nedture i fodboldens verden.

Den danske modechef Anders Holch Povlsen vil genoprette naturen i Skotland, så den bliver ført mere tilbage til den oprindelige tilstand. Det skal ske i en plan, som rækker 200 år frem.

Siden 2006 har Anders Holch Povlsen, der står bag den danske modekoncern Bestseller med 20 modemærker og en omsætning på 24 mia. kr., opkøbt land- og skovområder i Skotland.

Han ejer nu 12 godser og ejendomme med samlet mere end 220.000 hektar land. Anders Holch Povlsen regnes dermed - ifølge mediet The Telegraph - som den største, private jordejer i både Skotland og Storbritannien. Han overgår bl.a. Dronning Elizabeth II.

Koncernen Bestseller er en familieejet dansk modevirksomhed med hovedsæde i Brande. Ejes af adm. direktør Anders Holch Povlsen.

Rummer 20 mærker - bl. a. Jack & Jones, Selected, Vero Moda, Vila og Only.

Sælger tøj på 70 markeder i Europa, Mellemøsten, Nordamerika, Latinamerika, Indien og Australien samt via onlinehandel.

Har aktuelt ca. 2.700 butikker i 38 lande. Desuden afsætning via 15.000 andre forhandlere.

Familien bag har også del i en række andre selskaber - bl. a. Bestseller Fashion Group China, der driver flere end 6.300 butikker rundt om i 300 kinesiske byer. Indgår ikke i det danske regnskab.

Hidtil har den danske modechef ikke offentligt fortalt meget om sine planer med de mange investeringer i Skotland. Men i den forløbne weekend har et par britiske medier citeret Anders Holch Povlsen for tankerne bag gennem et åbent brev til det skotske folk.

Ord, som også nu fremgår på hjemmesiden for selskabet Wildland Limited, der er Anders Holch Povlsens skotske selskab.

Ægteparret Anne og Anders Holch Povlsen skriver om deres 200 års-plan for at sikre de »mest sårbare, dyrebare og mystisk smukke landskaber« i det skotske højland. Parret fremhæver, at de og deres børn samt forældre fra godset i Glenfeshie, som blev opkøbt i 2006, har skabt en tæt forbindelse med det storslåede naturlandskab.

Og kærligheden til »Skotlands højland har manifesteret sig med stadig større engagement i årenes løb.«



»I dag, som en af ​​Skotlands største landejere, har det ansvar udviklet sig til at blive et projekt, som vi er meget passionerede om. Vi ved, at det ikke kan realiseres i vores levetid, men vil bære frugt ikke kun for vores egne børn, men også for de generationer af besøgende, der ligesom os har en stærk følelse for det skotske højland,« skriver Holch Povlsen.

Målet for Holch Povlsen er at genoprette dets dele af højlandet til »den tidligere storslåede naturlige tilstand og reparere den skade, mennesket har påført.«

Blå bog: Alder: 45 år

Uddannelse: 1987-90: The Business College, Herning. 1991-96: BA, European Business Administration, Anglia University, Cambridge, og Die Fachhochschule für Wirtschaft, Berlin.

Karriere:

1996-01: Adm. dir. for Vila.

2001-: Adm. dir. Bestseller A/S og flere andre selskaber i Bestsellerregi.

2009-: Adm. dir. i moderselskabet for Bestseller-koncernen.

Familievirksomheden blev grundlagt af hans forældre Troels Holch Povlsen og Merete Bech Povlsen i 1975. Anders blev medejer i 1996 og har siden 2009 været eneejer.

Gift med Anne Holch Povlsen. Anders Holch Povlsen:

Blandt ambitionerne - som fremgår af Wildlands hjemmeside - er gennem skovplantning at tiltrække flere dyr – også af den truede art. Og måske en dag kan der endda vende ulve og bjørne tilbage til det skotske højland – dog kun hvis de kan »eksistere i harmoni med landdistrikterne«.

Anders Holch Povlsen vender sig samtidig mod "monokulturerne" af plantager med skovbrug og lynghede i højlandet. Wildland kalder ​​lyngens fremmarch for en konsekvens af "overgravning og træbrænding".

Netop sidstævnte skaber ifølge avisen The Telepraph modstand hos Scottish Gamekeepers’ Association, der arbejder bl.a. med dyrejagt. En talsmand der mener, at holdningen om lynghede som en monokultur er »helt subjektiv.« Det påpeges fra organisationen, at Rio-konventionen forpligter til at beskytte Skotlands lynghede i kraft en af en global sjældenhed.



Ud over naturprojekter arbejder Holch Povlsen også på parrets ejendomme med forskellige bygningsprojekter, så naturelskere kan komme der for at overnatte og opleve det skotske højland.