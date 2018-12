Verdens ældste milliardær har i en alder af 100 år givet stafetten videre til sønnen, der nu skal lede familiens shippingvirksomhed videre.

Martin Flink, f. 1978, er journalist på Finans. Martin blev journalist i 2005, men var året inden med til at etablere Allers erhvervssatsning Idag/Industriens Dagblad. I 2006 skiftede han til en stilling som pressekoordinator i Dansk Industri, hvilket i 2009 blev til en lignende stilling hos Copenhagen Capacity, inden han 2011 begyndte på Jyllands-Postens erhvervsredaktion. Her har han stort set siden tiltrædelsen beskæftiget sig med arbejdsmarkeds-, erhvervs- og økonomisk politik.

Generationsskifte er normalt noget, der skal planlægges i god tid, og hvor overdragelsen sker over en periode, så alt går godt og familievirksomheden lever videre på bedst mulig måde.

I tilfældet med Chang Yun Chung, der i 1967 grundlagde shippingselskabet Pacific International Lines, må man antage, at forberedelsen har været grundig.

Han er verdens ældste milliardær og møder efter eget udsagn dagligt ind på hovedkontoret i Singapore for at se, at alt går ordentligt til.

Det er der én årsag til:

»Jeg kan ikke blive hjemme. Hvis jeg gjorde, ville jeg kede mig rigtig meget,« fortæller han til CNBC.

Han har titel af æresbestyrelsesformand, og han har i år overdraget ansvaret til sin søn, Teo Siong Seng, som er arbejdende bestyrelsesformand.

Han er 64 år.

Og det er også en forholdsvis stor butik, sønnen skal køre videre. Hvad der begyndte med et kontor og to skibe er nu et af verdens 20 største shippingselskaber med 160 skibe, der sejler til 500 havne i 100 lande, og 18.000 medarbejdere.

Og noget tyder på, at sønnike trods den pensionsmodne alder godt kan lide at have far i nærheden.

»Da jeg var yngre, var jeg mere temperamentsfuld og en mere hård leder. Men min far har lært mig, at du ikke vil have folk til at følge dig, fordi du har autoritet, magt eller hårdhed, men fordi du har integritet og kvalitet, og så vil folk respektere og lytte til dig. Det er en svær en at lære, men jeg er langsomt ved at lære det,« fortæller sønnen.

De evner fik Teo Siong Seng brug for i 2009, da et af selskabets skibe blev kapret ud for den østafrikanske kyst. 75 dage og en ukendt sum penge senere blev skib og besætning sat fri.

»I alle brancher, især i shipping, er der en masse ubekendte. Det kan være politiske, tekniske eller ulykker. Her hjælper det ikke at miste hovedet. At være rolig er noget, jeg har lært og stadigt lærer af ham,« forklarer Teo Siong Seng om sin far.