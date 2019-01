De sælger eksotiske rejser til unge - og det er en god forretning

Flere rejseselskaber tjener millioner på at tilbyde "dannelsesrejser" til unge. En niche, som der ifølge en branchedirektør er et stabilt marked for.

Gå i ét med de lokale, tag på junglesafari og mød stammefolk fra Sapa. En række danske rejsebureauer tjener millioner på at sende unge og studerende på månedslange ture.

Og det er der ifølge en branchedirektør en god forklaring på.

»De har et grundprodukt, som efterspørges. Der er mange unge, som gerne vil afsted på blandt andet ”dannelsesrejser” og udveksling, så det er der bare et stabilt marked for,« siger Lars Thykier, der er adm. direktør hos Danmarks Rejsebureau Forening.

Han tilføjer, at bureauerne er blevet langt mere specialiserede og dermed bedre til at dække det behov, som er derude.

To af de førende aktører herhjemme er Kilroy Danmark og Jysk Rejsebureau, der er ejet af selskabet Horizons A/S. De har stor succes med at sælge månedslånge rejser til de unge.

Sammenlagt omsatte de i regnskabsåret 2017 for 858 mio. kr. med et overskud på godt 24,4 mio kr. før skat. En stor del af overskuddet kom fra de unges eksotiske ture.

Hos Kilroy Danmark udgør unge og studerende langt den største del af det samlede antal kunder, og omsætningen bygger primært på individuelle rejser og gruppeture.

»Vi oplever flere henvendelser fra unge og studerende, som både ønsker at opleve verden og studere i udlandet, hvor rejseformer som backpacking er den mest dominerende.« siger Jacob Strømfeldt, kommerciel leder hos Kilroy Danmark.

En tredjedel af de 328 mio. kr., som Jysk Rejsebureau omsatte for i 2017, kom fra unge mellem 15-24 år.

»En af vores kundegrupper er unge, som typisk er færdig med en mellemlang uddannelse, og som i den forbindelse skal ud på en rejse. Dem har vi rigtig mange af,« siger Niels Amstrup, der er adm. direktør hos Jysk Rejsebureau.

Han siger, at de unge i gennemsnit lægger 19.800 kr. for en rejse. Enten tager de afsted alene eller på grupperejser, og typisk er det oversøiske, komplekse rejser, som bliver langet over disken. Gerne med en varighed på tre måneder, hvor de foretrukne destinationer hedder Asien og Australien.

Et andet rejsefirma er Adventuredk, der i det seneste regnskabsår tjente over 10 mio. kr. før skat på at sælge ungdomsrejser, hvilket var rekordhøjt for selskabet.

Ole Egholm analyserer hvert år regnskaberne fra de 194 største danske rejseselskaber. Han har ingen specifikke væksttal, der kan tegne et billede af det unge segment, men han betragter Jysk Rejsebureau og Kilroy som Danmarks førende inden for eksotiske rejser til unge.

»Det går generelt godt for de rejsebureauer herhjemme, der arrangerer individuelle rejser, og man kan vist roligt sige, at de seneste par år har været super gode for ungdomsrejsebureauerne. Jeg tror, det hænger sammen med, at de er lykkedes med at standardisere de rejser, som man laver i sit sabbatår,« siger Ole Egholm.

Ligesom Lars Thykier beskriver ”dannelsesrejserne” som »et stabilt marked«, tilføjer Ole Egholm, at den type ungdomsrejser ikke bliver påvirket af vejret på samme måde, som charterferierne gør. De unge kvitter ikke Asien-turen til fordel for en varm sommer i Danmark, lyder det.