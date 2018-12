Mulig ekspropriation til Bestseller-højhus er en »vanskelig« manøvre

En ekspropriation af en lodsejer kan komme på tale for at realisere Bestsellers storstilede højhusprojekt. Men spørgsmålet er, om kommunen har hjemmel til en ekspropriation?

Ikast-Brande Kommune skal måske snart afgøre, om den vil og kan tvinge en familie til at sælge sin jord til fordel for modekoncernen Bestseller.

Som Finans torsdag kunne afdække, undersøger kommunen lige nu, om der er hjemmel i loven til at ekspropriere en lodsejer i Brande, hvor Bestsellers storstilede by- og højhusprojekt skal ligge.

Bestseller Village & Tower Vesteuropas højeste bygning på op mod 320 meter

Yderligere fire bygninger på over 40 meter

60 butikker både fra Bestseller og andre brands

Boliger

Hotel- og konferencelokaler

Kontorfaciliteter

Caféer

Restauranter

Uddannelsesinstitutioner

Legepladser

Cykelstier

Tankstation Modekoncernen Bestseller vil fra 2019 opføre sin egen by i Brande. Byen skal være 64,5 hektar, hvoraf omkring en tredjedel skal være bebygget i første omgang. Der er lagt op til, at byen kan rumme nedenstående:

Hvis det ikke lykkes lodsejeren og Bestseller at blive enige om en handel på det frie marked, skal en eventuel ekspropriation komme almenvellet til gode, såfremt en kommune skal ekspropriere til fordel for en privat virksomhed.

Det fortæller Frederik Waage, lektor i offentlig ret på SDU og medlem af regeringens ekspropriationsudvalg.

»Nødvendighedskravet er ekstra skærpet, når der eksproprieres til private interesser. Ekspropriation skal være det sidste instrument, man tyer til. Det er det mest indgribende, man kan forestille sig,« siger han.

Konkret kalder han Bestseller-sagen for kompliceret at tage stilling til.

»Det er svært at sætte det enkelt op, for vi er ude i en vanskelig forvaltningsretlig manøvre. Kommunen kan nemt blive beskyldt for magtfordrejning, men omvendt kan man også sige, at kommunen bedst ved, hvad der tjener almenvellet bedst i kommunen,« siger Frederik Waage.

Jens Flensborg, partner i Codex Advokater og en af landets førende eksperter inden for ekspropriation, vil ikke forholde sig konkret til den mulige ekspropriation i Bestseller-projektet.

Generelt understreger han dog, at nødvendighedskravet er skærpet, når der skal eksproprieres til fordel for private.

»Det følger af praksis, at ekspropriation på grundlag af en lokalplan også kan ske til fordel for private, men at der i disse tilfælde gælder et skærpet krav til ekspropriationens nødvendighed. Kommunen er nødt til at kigge på, om ekspropriation er den eneste udvej for, at et projekt kan realiseres. Der skal flere lodder på vægtskålen, hvis det er til en privat frem for et offentligt sygehus,« siger Jens Flensborg, der forklarer, at det er muligt at klage over en ekspropriation.