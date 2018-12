Sky danske arvinger spinder guld på gamle penge

I al diskretion har efterkommerne af erhvervsmand og minister Jens Villemoes fået formuen til at vokse betydeligt.

Den i brede kredse ukendte erhvervsfamilie Villemoes fra Esbjerg-egnen fortsætter med at lægge millioner til den formue, som erhvervsmanden og ministeren Jens Villemoes i sin tid lagde grundstenen til.

Efterkommerne af Jens Villemoes har netop præsteret et overskud efter skat på 46 mio. kr., hvilket bringer familiens samlede formue op på 560 mio. kr. Det viser et nyt årsregnskab fra Villemoes Finans.

Resultatet er »tilfredsstillende,« skriver familien i regnskabet.

Familien Villemoes optræder yderst sjældent i medierne og har tidligere afvist at medvirke i et interview. Efter devisen om, at den, der lever stille, lever godt, har familien over årene opbygget en mangecifret millionformue, hvis historie kan føres helt tilbage til 1907.

Da slog erhvervsmanden Jens Villemoes sig ned i Esbjerg og stiftede i løbet af to årtier et dampskibsrederi, en kulforretning, flere teglværker og en tømmerhandel. Han blev formand for den lokale handelsstandsforening, blev senere byrådspolitiker og landstingsmand for Venstre.

I perioden 1945-1947 var Jens Villemoes minister for handel, industri og søfart i Knud Kristensens regering.

Famillievirksomheden blev i første omgang ført videre af Jens Villemoes' søn, Knud Villemoes. I dag ledes den af tredje generation i form af Peter Villemoes samt hans to sønner, Frederik og Christian Villemoes, som dermed er fjerde generation.

En stor del af Villemoes-familiens formue er bundet op i ejendomme, som familien ifølge regnskabet ejer for 860 mio. kr. af. Gælden i familiens selskab er på lidt over 300 mio. kr.

Udover ejendomme ejer og driver familien Villemoes Teglværk, der bl.a. er kendt for at markedsføre de berømte Gørding Klinker, som er anvendt til store erhvervsbyggerier i Danmark og udlandet. Teglværket gav i seneste regnskabsår et beskedent overskud på 121.000 kr.