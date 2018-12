Midt i en dyb usikkerhed om, hvordan julesalget er gået, har bankerne og legetøjsproducenterne accepteret at give legetøjskoncernen Top-Toy seks måneder mere til at få Fætter BR og Toys'R'Us på benene. De håber dermed at få deres multimillionudestående i hus.

Med maksimal dårlig timing har de store kreditorer med bankerne og leverandører i spidsen besluttet at acceptere, at legetøjskoncernen Top-Toy får seks måneder mere til at redde koncernen.

Det blev besluttet fredag formiddag i skifteretten i Sø- og Handelsretten i København. Alternativet havde reelt været at lade Top-Toy gå konkurs.

»Det har været en utrolig hård periode, men nu kan vi arbejde videre med rekonstruktionen, og i første omgang skal vi sørge for at afslutte julehandlen,« sagde Top-Toy direktør Pär Sigvardsson efter afstemningen.

Som et tegn på Top-Toys dybe finansielle problemer stod kreditorerne bogstaveligt talt i kø ved skifteretten i Amaliegade i København. Alle blev registreret med deres udestående fra nogle få hundredetusinde kroner til to- og trecifrede millionbeløb. Igen og igen måtte personalet i skifteretten hente flere stole til den skare, der efterhånden nærmede sig 100 indeni retslokalet.

Beslutningen om at acceptere Top-Toys redningsplan blev for en stor del truffet med bind for øjnene og vat i ørerne. For endnu er julesalget i Fætter BR-butikkerne og Toys’R’Us-kæden af gode grunde ikke gjort op. Netop julesalget er helt afgørende for, om rekonstruktionen af Top-Toy lykkes.

Hvordan salget er gået, og dermed hvor meget indtjening julesalget kan bidrage med, ved man først tidligst i dagene mellem jul og nytår, men der har skifteretten lukket, så beslutningen om det fortsatte arbejde med rekonstruktionen skulle træffes fredag.

Top-Toy, som er ejet af kapitalfonden EQT med 75 pct. og af stifterfamilien Gjørup med 25 pct., måtte dagen før julemånedens begyndelse, den 30. november, kaste håndklædet i ringen og et katastrofalt dårligt regnskab ud til offentligheden.

En perfekt storm af ulykker - et kuldsejlet nyt it-styringssystem, kunder der dropper meget af det fysiske legetøj til fordel for digitale spil, og Top-Toys egen mangel på en effektiv onlinebutik fik ledelsen til at nedskrive værdien af selskabets værdi med 1,6 mia. kr.

Det sammen med en negativ drift gav et samlet underskud på 2 mia. kr. og en højrød negativ egenkapital.

Selskabet skylder banker og kreditinstitutioner omkring 1,8 mia. kr., og dertil kommer gæld til leverandørerne, altså legetøjsproducenterne. Det var dem, der sammen med repræsentanterne for de flere tusinde ansatte skulle sige ja eller nej til, at rekonstruktionsarbejdet kunne fortsætte.

Alternativet havde været at lade selskabet gå konkurs.