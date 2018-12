2019 kan blive et rædselsår for investorerne i Apple, da kursfald på op mod 25 pct. kan blive en realitet. Det spår et analysehus på trods af, at mange analytikere forventer, at aktien vil stige.

Det nye år kan se dystert ud for investorer, der har placeret deres penge i Apple-aktier. Aktien risikerer at gå et kursfald på op mod 25 pct. i møde i 2019, spørger man den London-baserede analysevirksomhed Pelham Smithers Associates. Det skriver CNBC.

2018 har ellers i forvejen været et hårdt år for de store tech-giganter, som har fået tæsk på fondsbørsen. Apple-aktien er i løbet af 2018 faldet med over syv pct.

»Vi har set Apple på lavere værdiansættelsesniveauer end i dag,« siger Pelham Smithers, adm. direktør i Pelham Smithers Associates til CNBC.

Med Qualcomm-sagen og de generelle handelsbekymringer vurderer han, at Apples aktiekurs kan ramme tidligere tiders lavpunkter.

»Det vil betyde en downside på op mod 25 pct. fra nu af,« uddyber han.

Apple har et langstrakt retsligt slagsmål med den amerikanske chipproducent Qualcomm, som bl.a. har ført til, at iPhone-mastodonten ikke måtte sælge visse modeller på et af selskabets største markeder - det kinesiske.

Torsdag åbnede Apple-aktien i kurs 155, og analysehuset spår, at aktien kan blive handlet helt ned til 117 dollars, inden 2019 er omme. For få måneder siden lå aktien over kurs 220.

Heller ikke investeringsbanken Goldman Sachs har høje forventninger til kursudviklingen for Apple det kommende år. For godt en måned siden skar Goldman Sachs i sit kursmål for aktien bl.a. som følge af en lavere efterspørgsel på Apple-produkter og en dårlig modtagelse af den nye iPhone XR.

Hen mod slutningen af november blev aktien handlet til omkring kurs 185, og Goldman Sachs’ forventning var, at aktien stort set ikke ville have rokket sig ud af stedet 12 måneder senere.

Dog er det langt fra alle, der har mistet troen på Apple-aktien. CNBC skriver, at 23 analytikere ifølge Reuters har en købsanbefaling på aktien, mens 20 har stemplet aktien med hold-prædikatet.

Analytikernes gennemsnitlige kursmål for aktien ligger væsentligt over de 117, som Pelham Smithers Associates nævner. Ifølge gennemsnittet forventer analytikerne, at en aktie om 12 måneder vil blive handlet for 215 dollars.