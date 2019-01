Store tab i konkursramt medicinalfirma

Det konkursramte medicinalfirma Europharma har måttet destruere medicin for millioner.

Et ubrugeligt varelager skaber stadig problemer i konkursboet efter det skandaleramte danske medicinalfirma Europharma.

Selskabets kreditorer har anmeldt krav for over 100 mio. kr., men langtfra alle får deres penge tilbage. Det skriver JydskeVestkysten.

»I øjeblikket ser der ud til at være et stort tab for kreditorerne. Nærmere kan jeg ikke komme det. Det afhænger også af, hvad der sker fremadrettet,« siger Michala Roepstorff, der sammen med advokat Pernille Bisgaard varetager konkursboet.

Europharma, der fremstiller og sælger parallelimporterede lægemidler og medicin, har de seneste år været involveret i en række skandalesager. Hele to gange fik Esbjerg-selskabet frataget sine medicinal-tilladelser af Lægemiddelstyrelsen. Det fik ejeren til at udskifte hele topledelsen, og halvdelen af firmaets omkring 50 ansatte mistede jobbet.

For et år siden blev Europharma så begæret konkurs. Og det har vist sig at tage længere tid end ventet at få gjort regnskabet i firmaet op.

Det helt store problem er varelageret. Det har konkursboet, efter tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, solgt noget af for at skaffe penge til kreditorerne. Men et salg af store dele af varelageret er blevet bremset af myndighederne, skriver JydskeVestkysten.

Den del af varelageret, der består af lægemidler, som er ompakket af Europharma, må nemlig ikke sælges, har Lægemiddelstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet afgjort. Derfor er disse lægemidler sendt til destruktion.

Det samlede varelager i Europharma havde ved konkursen en samlet værdi på 50 mio. kr. Michala Roepstorff vil ikke afsløre værdien af de destruerede lægemidler, men de udgør lidt under halvdelen af det samlede varelager, siger hun til JydskeVestkysten.

Når Europharma parallelimporterede medicin, betød det, at selskabet købte receptpligtige lægemidler i andre lande, hvor priserne er betydeligt lavere end i Danmark. Herefter solgte Europharma til danske apoteker og sygehuse i både Danmark, Tyskland og Sverige.

Selskabet er ejet af Torben Hvingelby Pedersen og tjente i seneste regnskabsår 6,5 mio. kr. efter skat. Egenkapitalen var ved udgangen af regnskabsåret på 80 mio. kr.