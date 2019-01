Stones, U2, Madonna og de andre store har givet koncerter for 8,2 mia. dollars

Finans fakta: Historiens 20 bedst sælgende koncertturneer har indbragt over 8 mia. dollars. Flere af de største kunstnere har flere placeringer, men lige nu arbejder en ung engelsk musiker på at blive nr. 1.

Der er alvorlig mange penge på spil, når superstjernerne indtager stadions rundt om i verden på deres omfattende turneer.



En opgørelse, som mediet Work and Money står bag på baggrund af tal fra nichemediet Pollstar, der følger og samler data fra live events over hele kloden, viser, at de 20 bedst sælgende koncertturneer har solgt billetter for 8,2 mia. dollars, svarende i nutidspenge til ca. 54 mia. kr. Ingen af beløbene er korrigeret for inflation.

Top 20-listen dækker over turneer tilbage fra 1994, hvor Rolling Stones med sin Voodoo Lounge Tour solgte for 320 mio. dollars, hvilket giver en 15. plads på listen.

Det med undtagelse af countrystjernen Garth Brooks udelukkende pop og rockkunstnere, der findes på listen, og det er typisk koncerterturneer, der strækker sig over et par år.

Stones er også på 18. og 3. pladsen, og er med tre placeringer sammen med irske U2 de eneste med den præstation. Mick Jagger og resten af de ældre herrer har for de tre turneer solgt for 1.190 mio. dollars, hvilket Bono og Co. overgår med et salg på 1.442 mio. dollars.

The Boss er både nr. 18 og 13, mens Madonna også har to placeringer som nr. 19 og 8.

For at være i top 5 kræver det et salg på over en halv milliard dollars, mens U2, der er nr. 1., 9 og 16, med sin førsteplads til 736 mio. dollars har en solid afstand til 1990’er-rockikonerne Guns N’ Roses, der alene i kraft af en genforeningsturne, der også bragte dem til Danmark, er nr. 2 med 563 mio. dollars.

Det forventes dog, at den rødhårede sanger Ed Sheeran, som til sommer afslutter sin verdensturne, der begyndte i 2017, vil springe fra sin nuværende 4. plads og forbi U2. Sheeran står pt. på 552 mio. dollars, men det kan forandre sig, når det endelige tal foreligger.

Hele top 20 ser sådan ud: