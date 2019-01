Intern undersøgelse afslører nye detaljer om tysk storbanks rolle i udbytteskandalen

Nye afsløringer peger på, at Deutsche Bank var bevidst om, at banken deltog aktivt i at hive udbytteskat ud af Tysklands statskasse.

Dugfriske undersøgelser viser nye detaljer om, hvor involveret Tysklands største bank har været i den store udbytteskandale, der anslået har kostet Europas statskasser ca. 410 mia. kr.

Det er fem interne revisioner af Deutsche Bank, der nu afslører, at der er »mange indikationer« på, at flere ledende direktører i Deutsche Bank har været bevidste om, at banken tilbød kunderne en aktie-ordning kaldet »Cum-ex«, der havde til formål uretmæssigt at få tilbagebetalt udbytteskat fra de tyske myndigheder.

Det skriver Reuters.

Ifølge den tyske statsanklager i sagen har Cum-ex ordningen, som også har floreret i andre banker, kostet den tyske stat 5,6 mia. euro - svarende til ca. 42 mia. kr.

Svindlen er foregået ved, at Deutsche Bank har udstedt beviser for udbytteskat, der aldrig var blevet fratrukket i første omgang. Derudover har banken udbetalt lån til kunder for at give dem mulighed for at deltage i den ulovlige aktieordning, så de uretmæssigt kunne kræve udbytteskat tilbage. Det viser de fem interne revisioner, som Deutsche Bank har bedt advokatfirmaet Freshfields om at udarbejde.

»Selv om ikke står helt klart, er der mange tegn på, at medarbejderne i SETG (Group of Strategic Equities Transactions) og ledere, der var ansvarlige for Prime Brokerage hos SEF-IM (Structured Equity Finance - Inventory Management) i Deutsche Bank, diskuterede risiciene ved, at Deutsche Bank stod for finansieringen (til aktie-ordningen Cum-ex, red.) i januar 2009. De kom til den konklusion, at det var acceptabelt,« står der ifølge Reuters i en af Freshfields-revisionerne.

Deutsche Bank har tidligere indrømmet, at banken har været deltager i nogle af sine kunders fusk med udbytteskat, men at man ikke var bevidst om det på daværende tidspunkt.

Reuters har ikke kunnet få en kommentar fra Deutsche Bank efter at have set de nye interne revisioner.

Udbytteskandalen bliver lige nu efterforsket over hele Europa. Den har også været dyr for Danmark, hvor man mener, at fusk med udbytteskat har kostet staten 12,7 mia. kr.

Bl.a. er Nordea hevet ind i sagen, ligesom den australske investeringsbank Maquarie har været under hård kritik i Danmark for sin rolle i sagen, fordi banken samtidig ejer 50 pct. af TDC.