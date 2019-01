Nu er det kun Uber, der slår Elon Musks rumfartsvirksomhed på værdien blandt de amerikanske startups. En ny kapitalrunde skal sætte endnu mere fut under rumfartsvirksomheden.

Mens Elon Musk kæmper med at få Tesla-biksen tilbage i gear, kan han glæde sig over, at hans rumfartsvirksomhed SpaceX har fuld knald på.

Selskabet er midt i en ny kapitalrunde, men har allerede nu rundet en markedsværdi på 30,5 mia. dollars, svarende til ca. 200 mia. kr.

Den svimlende værdisætning betyder, at Tesla-stifterens rumfartsvirksomhed nu er USA’s næstmest mest værdifulde startup. Elon Musk’ rumkomet bliver kun slået af Uber, der dog har en aktuel værdisætning på 72 mia. dollars.

Det skriver amerikanske CNN Business.

SpaceX har alene i 2018 sendt 21 raketaffyringer afsted, hvilket er rekord for den fremadstormende rumfartsvirksomhed.

Missionen for SpaceX er ifølge virksomheden selv at gøre det billigere at opsende objekter i rummet. Af den grund udvikler Elon Musk-selskabet genbrugelige to-trins raketter.

I det kommende år er målet, at SpaceX’s raketter også skal transportere mennesker for første gang. Det skal i første omgang ske i samarbejde med Nasa, hvor SpaceX’ raketter skal fragte amerikanske astronauter til Den Internationale Rumstation.

Men Elon Musk har også en anden drøm, som ifølge ham selv kan blive mulig i 2019. SpaceX har nemlig underskrevet en kontrakt med verdens første rumturist. Ifølge planen bliver ”ferien” i rummet en tur rundt om månen.

Men hvis alt dette skal lykkes, skal der mere kapital til. I efteråret åbnede raketvirksomheden derfor for en finansieringsrunde på en halv milliard dollars. I torsdags offentliggjorde selskabet, at der allerede er solgt aktier for 273 mio. dollars til otte investorer.

Aktierne i SpaceX bliver solgt til 186 dollars stykket, hvilket er 10 pct. dyrere end den eneste aktieudvidelse i 2017, hvor prisen for en aktie var 169 dollars.

Det fremgår ikke, hvornår de sidste aktier vil blive solgt i denne finansieringsrunde. Men CNN har bl.a. talt med den amerikanske, erfarne venturekapitalist, Sohail Prasad, der siger, at »SpaceX historisk set altid har solgt alle aktierne hurtigt«.

»Der er ingen grund til at tro, at de ikke har en række investorer i pipelinen til at fylde denne finansieringsrunde ud,« siger han til CNN.