Lars Mørch var den første af topfolkene i Danske Bank, der måtte stoppe som følge af hvidvasksagen. Nu er han gået ind i et bestyrelsesfirma.

Lars Mørch var i foråret 2018 den første i Danske Banks øverste ledelse, der blev fældet af bankens omfattende hvidvasksag.

Men ni måneder efter stoppet i Danske Bank har den danske erhvervsmand nu fundet noget nyt at kaste sig over.

Blå bog: Lars Mørch 2012- 2018 Indtrådt i direktionen for Danske Bank A/S og Chef for Business Banking

2010-2012 Direktør og chef for Danske Bank Sverige

2006-2012 Medlem af Eksekutivkomitéen, Danske Bank A/S

2000-2009 Diverse lederstillinger - deriblandt chef for Group HR, kommunikation og udvikling, Danske Bank A/S

1999-2000 Ledelsesudvikling, Group HR, Danske Bank A/S

1998-2003 forskningsassisten, ekstern lektor mm., Copenhagen Business School

1996 Forskningsassistent, Aalborg Universitet

1995-1996 Superfos A/S Privat er Lars Mørch gift og har tre børn.

I december indtrådte han således i både ejerkredsen og bestyrelsen hos bestyrelsesvirksomheden Board Governance. I den forbindelse skød Lars Mørch og en anden ny medejer 3 mio. kr. i frisk kapital i virksomheden.

»Board Governance er en lille spændende virksomhed, som er skabt og har været drevet i 20 år af nogle ildsjæle. Jeg har haft dialog med dem i forbindelse med, at de i samarbejde med eksperter har udviklet en stærk bestyrelsesportal. Jeg tror, mange danske virksomheder og organisationer vil kunne have stor gavn af løsningen,« skriver Lars Mørch i en mail til Finans.

Han forklarer, at han endnu ikke ved, hvor meget tid han skal bruge på sit engagement i Board Governance, der slår sig selv op på at være Skandinaviens førende udbyder af forretnings- og ledelsesorienterede produkter til bestyrelser og direktioner.

Men er investeringen i Board Governance den første i en række fra Lars Mørch?

»Nej, der er ikke aktuelle planer om at investere i flere selskaber,« skriver han til Finans.

Hos Board Governance har stifter og adm. direktør Randi Ib haft for travlt til at give interview i de seneste dage. Men hun skriver til Finans, at »vi er glade for, at vi er blevet styrket i bestyrelsen og ser frem til samarbejdet med de nye medejere«.

Lars Mørch var anset som kronprinsen i Danske Bank og som manden, der skulle overtage, hvis den daværende topchef Thomas Borgen uventet måtte gå af.

Men så langt kom det aldrig, da Lars Mørch besluttede sig for at stoppe i Danske Bank. Han havde siden 2012 været ansvarlig for international banking og dermed har haft ansvaret for den skandaleramte afdeling i Estland.

Thomas Borgen havde også ansvaret for den estiske filial på et tidspunkt, mens hvidvasken fandt sted. Han forblev dog på sin post, da Lars Mørch trak sig.

Thomas Borgen besluttede dog i september at stoppe i Danske Bank, da banken fremlagde sin hvidvaskundersøgelse.

Som Finans for nylig beskrev, har også Thomas Borgen foretaget sit første erhvervsmæssige skridt efter tiden i Danske Bank. Han har således oprettet sin egen enkeltmandsvirksomhed med navnet Borgen.