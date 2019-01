Milliardær vil købe kriseramt flyselskab til spotpris

Det britiske flyselskab Flybe er tæt på at blive solgt til en pris langt under selskabets markedsværdi.

Det kriseramte flyselskab Flybe er tæt på at blive solgt til spotpris. Det har fået selskabets aktie til at styrtdykke.

De to potentielle købere er selskaberne Virgin Atlantic og Stobart Group, der har lagt et bud på 2,2 mio. pund - svarende til 18 mio. kr. - for Flybe. Det er langt under selskabets markedsværdi, der ved børsens lukketid torsdag var på 36 mio. pund (297 mio. kr.), skriver Financial Times.

Alligevel har ledelsen i Flybe accepteret buddet og anbefaler aktionærerne at gøre det samme. Det har fredag fået aktiekursen i Flybe til at dykke med næsten 80 pct.

Tilbuddet kommer blandt andet fra milliardæren Richard Branson, der grundlagde Virgin Atlantic, og som fortsat ejer 20 pct. af selskabet gennem Virgin Group.

Ifølge Financial Times har flere faktorer resulteret i, at flyselskabet Flybe nu står til at sælge sig selv til langt under markedsværdi.

Flybe er Storbritanniens største regionale flyselskab og står for over halvdelen af landets indenrigsflyvninger uden for London.

»Branchen lider af højere brændstofomkostninger, valutasvingninger og betydelig usikkerhed som følge af brexit. Vi har været påvirket af alle disse faktorer, hvilket har lagt pres på den kortsigtede økonomiske udvikling,« siger Flybes adm. direktør, Christine Ourmières-Widener, i en meddelelse, ifølge Financial Times.

Selvom køberne muligvis får flyselskabet i hænderne for en salgspris på ”kun” 18 mio. kr., tilbyder Virgin og Stobart Aviation at skyde 20 mio. pund - godt 165 mio. kr. - i flyselskabet for at sikre den videre drift.

Derudover vil køberne investere yderligere 80 mio. pund i det skrantende flyselskab.

Om det endelige tilbud bliver godkendt, afhænger af en for- og imod-afstemning, som skal finde sted blandt selskabets aktionærer.

Flybe flyver også en række ruter uden for Storbritannien, herunder et par småruter for SAS.