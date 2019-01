Milliardgæld hænger over Tesla – og faldende aktiekurs gør det kun værre

Selvom Tesla har fået succes med Model 3, er det stadig mange faldgruber. En gæld på seks mia. kr. skal snart indfries, og fordi aktiekursen er faldet, skal det hele betales tilbage i kontanter.

Hvis Tesla var en tv-serie, var der sørget for spænding i hvert eneste afsnit. Det går nemlig mildt sagt op og ned hos Tesla.



Elon Musk har netop fyret over 3.000 medarbejdere, for at bringe omkostningerne ned. Forude venter nemlig nye udfordringer – ikke mindst en milliardgæld. Det skriver CNBC.

Den 1. marts skal Tesla betale virksomhedsobligationer for seks mia. kr. tilbage, hvilket svarer til omkring en tredjedel af den arbejdskapital, Tesla har til rådighed nu. Og der er indtil videre ingen hjælp at hente fra aktiekursen.

Gælden kunne nemlig blive betalt tilbage med aktier, men kun hvis kursen er over 359,87 dollars. Når den er under, skal det hele betales tilbage kontant – og aktiekursen går den forkerte vej nu.

Faktisk var Tesla-aktien forbi den grænse tilbage i august, omkring 380 dollars, men så kom Elon Musk til at tweete om en aftale om at afnotere Tesla fra børsen med penge fra Saudi-arabien. Det viste sig ikke at have hold i virkeligheden, og kursen dykkede, så den ramte 250 dollars to måneder efter. Gode nyheder om Teslas produktion og salg af Model 3 trak kursen op igen – men nu er den faldet til 302 dollars efter meldingen om massefyringer.

Tesla kan vælge at låne penge igen til at dække de gamle lån, men det afviste Elon Musk tilbage i oktober, da regnskabet for tredje kvartal blev fremlagt. Planen var at betale halvdelen af gælden med aktier og resten med cash, men nu ser det altså ud til at blive kun kolde kontanter. Kursen skal stige med over 19 pct. inden 1. marts, hvis der stadig skal være mulighed for at betale med aktier.

Én ting kan Tesla glæde sig over i det seneste år, nemlig at selskabet begyndte at give overskud. Bloomberg beskrev tidligere i januar grundigt, hvordan efteråret 2018 reelt var en transformation af Tesla, med en massivt større produktion af biler end tidligere. Det gav dengang håb om, at Tesla fremover kunne få lidt ro på bagsmækken og sælge løs af de populære Model 3, som indtil nu mest er blevet solgt på hjemmemarkedet.

Men Elon Musks besked til sine ansatte tegnede et andet billede. Tesla kommer til at tjene færre penge på bilerne fremover, fordi der også skal sælges billigere udgaver af Model 3, skrev han. Derfor er det nødvendigt at skære omkring syv pct. af arbejdsstyrken fra, mens dem, der bliver tilbage, skal producere flere biler end nogensinde, lød beskeden.