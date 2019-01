AirBnB køber dansk iværksætter-site

Gaest.com, der var et 'AirBnB for mødelokaler', er blevet købt af AirBnB.

På tre år har danske Gaest.com fået skabt en forretning for at leje mødelokaler ud - gerne meget utraditionelle steder.

En slags ’AirBnB for mødelokaler’ - og det har fået den originale AirBnB til at finde pungen frem. Det aarhusianske selskab er blevet købt af amerikanerne, oplyser de.

»Vi er spændte på at blive en del af et af verdens mest innovative selskaber og blive en integreret del af deres mission om at gøre det lettere for erhvervsfolk at føle sig hjemme på arbejdet,« udtaler Anders Mogensen, direktør for Gaest.com og en af de to stiftere.

Gaest.com Grundlagt i oktober 2015, lanceret som portal for mødelokaler sommeren 2016.

Samlet 10 mio. kr. i investeringer, heraf otte mio. kr. udefra, fra Ole og Jan Seerup.

Stifterne Anders Mogensen og Christian Schwarz Lausten ejer den største bid af selskabet, og derudover har Seerup-brødrene, bestyrelsesformand Ib Nørholm og de to første ansatte også en del.

I dag er der over 3000 forskellige lokaler på Gaest.com, med 7.500 brugere hver måned.

Udover Aarhus og København dækker Gaest.com også storbyer i 16 andre lande, på alle de befolkede kontinenter.

Konceptet hos Gaest.com har siden starten i 2015 været, at man kunne udleje sin havepavillon, en stemningsfuld kælder eller andre særlige lokaler, til virksomheder der manglede et mødelokale - eller var trætte af at bruge de samme hele tiden. Også hoteller og andre professionelle udlejere var velkomne til at udbyde lokaler på Gaest.com-portalen.

Selvom Airbnb overtager Gaest.com og selv har en division, der hedder Airbnb for work, fortsætter Gaest.com med at køre videre som altid. Medarbejderne bliver en del af Airbnb-koncernen.

Salgsprisen er ikke offentliggjort, og de danske stiftere henviser til AirBnB for yderligere kommentarer.



