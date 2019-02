Kunder raser mod webshop: Ejeren har en stribe lukkede butikker bag sig

Mange kunder føler sig snydt af netbutikken Kididoo.dk, der sælger legetøj til børn. Ejeren mener ikke, han gør noget forkert, selvom han har en række lukkede netbutikker bag sig, der alle har fået et hav af dårlige anmeldelser.

Kunder modtager ikke deres varer, det er fuldstændig umuligt at returnere, og virksomheden svarer ikke på henvendelser.

Flere kunder raser på Trustpilot over den danske webshop Kididoo.dk, der sælger legetøj til børn. Og manden bag butikken er ikke ukendt.

Niklas Fahnøe Pedersen har nemlig drevet netbutikkerne Beautyhome.dk, Originalbaby.dk og Originalbaby.se, der alle tidligere på året blev bestormet med klager fra utilfredse kunder på både Facebook og Trustpilot.

Alle netbutikkerne blev efterfølgende lukket, men webshopejeren fortsætter med at drive virksomhed under et nyt navn - til stor frustration for kunderne.

Selv mener Niklas Fahnøe Pedersen ikke, at han bevidst snyder nogen. Det er for stor efterspørgsel, der er årsag til de manglende leveringer af varer, forklarer han.

»Det er begynderfejl. Jeg har en ven, der står for mit lager, og han har ikke kunnet følge med,« siger Niklas Fahnøe Pedersen.

Han giver heller ikke meget for anmeldelser på Trustpilot, for det er kun en brøkdel af kunderne, der anmelder, forklarer han.

Hos Forbrugerrådet Tænk ser man dog rigtig mange af denne slags virksomheder, hvor bestilte varer ikke dukker op. Men det er faktisk mere vanskeligt end som så at gøre noget ved, forklarer seniorjurist Anette Høyrup.

»Man er faktisk rigtig dårligt stillet som forbruger, hvis virksomheden kun sommetider leverer en vare. Man kan gå gennem Forbrugerklagenævnet, og der vil man typisk vinde sagen, hvis en vare er udeblevet, men beløbet skal have et minimum på omkring 700 kr.,« forklarer hun.

Dermed er man altså ilde stedt, hvis man som flere af Kididoos kunder har købt en tøjbamse eller andet, der ikke har en særlig høj værdi prismæssigt.

Men det vil Niklas Fahnøe Pedersen selv rode bod på, forklarer han til Finans.

»Kunderne skal bare kontakte os. Vi har ingen interesse i ikke at levere en vare, for så reklamerer folk bare til deres bank, og så tjener vi ikke noget alligevel.«

For nu holder virksomheden dog lav profil, og der har ifølge Niklas Fahnøe Pedersen ikke været noget salg siden januar.

»Vi skal lige have styr på det hele først, og vi vil gerne tjene penge, og så skal kunderne være glade.«