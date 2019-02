Det er en god høst i 2018, der vil få priserne på vin fra flere regioner til at falde i år.

Priserne på vin fra flere områder i både Spanien og Italien - såkaldt generisk vin - er på vej ned efter en meget stor høst i 2018.

Også prisen på vin fra en stor sydamerikansk producent som Argentina er på vej ned. Det har til gengæld intet med høsten af gøre.

Her skyldes prisfaldet, at den argentinske valuta er blevet devalueret kraftigt i den senere tid, skriver Bloomberg med henvisning til en analyse fra Rabobank International.

»Priserne på bulk-vin (i tanke, red.) i slutningen af året begyndte at afspejle den store høst i 2018. Det var især priserne på vin fra Spanien og Italien, der viste det største fald. Den store høst i 2018 vil få en markant indflydelse på priserne i 2019,« skriver analytiker Stephen Rannekliev fra Rabobank i sin kvartalsrapport.

Til gengæld er forbrugerne klar til at betale mere for vin af bedre kvalitet. På vine fra visse producenter og af en høj kvalitet holder priserne sig i den høje ende.

Desuden stiger onlinesalget af vin, og det er godt nyt for sælgerne. Marginalerne er højere på onlinesalget, fordi vinkøberne på nettet har en tendens til at købe dyrere vine, end når der handles i fysiske butikker.

»Foruden at det er mere bekvemt at købe ind på nettet, søger online-køberne også ofte efter noget unikt. Og internettet tilbyder kunderne produkter og en oplevelse, som de ikke kan finde i deres lokale vinhandel. Derfor er de indstillet på at betale mere,« lyder det i rapporten fra Rabobank.