Forbrugerombudsmanden politianmelder Salling Group

Forbrugerombudsmanden har efterfølgende vurderet, at legetøjet var på tilbud så ofte, at legetøjet på et tidspunkt i perioden ikke længere kunne siges at have en normalpris, der kunne begrunde et besparelsesudsagn. Det var derfor Forbrugerombudsmandens vurdering, at fire tilbud med 25 procent rabat, og tilbuddene med 35-50 procent rabat var vildledende.

Bilka har før tabt sager om priser i Forbrugerklagenævnet Bilka har tidligere tabt en række sager i Forbrugerklagenævnet omkring et tilbud på en iPhone. På Bilkas webshop kunne man i slutningen af 2017 købe en iPhone 8 til 4.323 kr, mens telefonen normalt var prissat til 6.186 kr. Men det tilbud var forkert, og Bilka fastholdt, at kunderne handlede i »ond tro«. Den gik dog ikke hos Forbrugerklagenævnet, der gav langt de fleste kunder medhold i sagen.

I forbindelse med ”Black Friday” den 24. november 2017 var den gal igen. Her markedsførte Bilka en cykel til en tilbudspris på 4.999,50 kr. med en besparelse på 50 procent i forhold til en normalpris på 9.999 kroner. Sidst cyklen havde været til salg til den oplyste normalpris på 9.999 kr. var dog fire måneder inden.

»For at man kan sammenligne en tilbudspris med en normalpris kræver det, at der er en troværdig normalpris at sammenligne med. Ellers kan man som forbruger blive vildledt til at tro, at tilbuddet er bedre, end det egentlig er,« siger Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen.

Når en erhvervsdrivende ønsker at markedsføre tilbud med en besparelse i forhold til en normalpris, så er udgangspunktet, at den pris, der sammenlignes med, skal have været stabil i en periode på seks uger op til tilbuddet.



»Bilka havde løbende markedsført legetøjet med nedslag i prisen, og den markedsførte cykel havde ikke kostet den oplyste normalpris de sidste fire måneder op til tilbuddet. Det var vildledende, og derfor har jeg anmeldt Salling Group til politiet,« lyder det.