Trump forventes at bandlyse Huawei fra amerikansk mobilnetværk

Den politiske modvind mod kinesiske Huawei tager til. Nu kan telegiganten stå over for en officiel udelukkelse fra det amerikanske mobilnetværk.

Den kinesiske telegigant Huawei kan meget vel få det endelige dødsstød i USA efter flere års optrapning af beskyldningerne om spionage.

Ifølge flere amerikanske medier, bl.a. Politico, forventes USA’s præsident Donald Trump i næste uge at underskrive et direktiv, der udelukker kinesiske selskaber fra at levere udstyr til det fremtidige mobilnetværk i USA.

Direktivet vil Trumps administration præsentere forud for verdens største telekonference, Mobile World Congress i Barcelona, der starter den 25. februar, skriver Politico.

Huawei er verdens største leverandør af udstyr til mobilnetværk. Bl.a. har det kinesiske selskab leveret udstyr til 4G-mobilnetværk i både USA og Europa, herunder i TDC’s netværk i Danmark.

Den næste generation af mobilnetværket, 5G, er på trapperne i USA, og det er her, at Donald Trump vil sikre sig, at Huawei ikke får lov at levere udstyr.

Begrundelsen er bl.a., at Huawei er blevet anklaget for at levere fortrolige data fra mobilnetværkene videre til den kinesiske stat. En anklage, som selskabet har afvist gang på gang.

Samtidig har de amerikanske myndigheder for halvanden uge siden tiltalt Huawei, to af virksomhedens datterselskaber samt Huaweis finansdirektør, Meng Wanzhou, der lige nu sidder fængslet i Canada. Ifølge den amerikanske anklagemyndighed lavede Huawei forretninger i Iran via en virksomhed i Hong Kong, og det er i strid med USA’s sanktioner.

I december udelukkede Trump også verdens største mobilselskab, China Mobile, fra at drive forretning i USA på grund af »sikkerhed«.

Huawei har oplevet massiv modvind i de vestlige lande det seneste år. Flere store teleselskaber, heriblandt amerikanske AT&T, har lukket for alt salg og brug af Huaweis udstyr.

Men den politiske modstand er nu også ved at manifestere sig med Donald Trumps mulige bandlysning af Huawei. Tidligere på ugen var det Tysklands forbundskansler Angela Merkel, der erklærede mistro til Huawei.

»Jeg skal tale med Kina for at sikre, at virksomhederne (Huawei, red.) ikke videregiver data, der kan bruges af den kinesiske stat,« sagde Merkel på et møde i Japan tirsdag.