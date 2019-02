Dansk firma henter millioner til hundepasning

Dogley vil i løbet af det næste år nå 50.000 medlemmer. Velhavere skyder nu millioner i selskabet.

Vil du betale for at få din hund luftet eller passet?

Så mener det danske iværksætterfirma Dogley at have det helt rette koncept til dig. For Dogley sætter hundeejere og hundepassere i kontakt med hinanden, nøjagtigt som man kender det fra boligudlejningskonceptet Airbnb.

Siden Dogley blev lanceret i efteråret 2017, er antallet af medlemmer nået op på 15.000. I løbet af det næste år vil Dogley nå 50.000 medlemmer i de tre lande Danmark, Sverige og Norge.

Derfor får Dogley nu tilført 2 mio. kr. i kapital fra nye og eksisterende investorer. Det fortæller stifter, medejer og direktør i Dogley, Thomas Keller.

»På længere sigt vil vi tilbyde flere tjenester på vores platform og kigge på nye markeder uden for Skandinavien,« skriver han til Finans.

Blandt de nye investorer er mangemillionærerne Frank Hansen og Robert Gert Jensen, der har tjent store formuer i ejendomsbranchen.

Robert Gert Jensens søn, Peter Troensegaard Jensen, der har en fortid som kommunikationschef i Mybanker, har også investeret i Dogley og bliver nu en aktiv del af virksomheden som marketingsansvarlig.

Dogley har i sine første to offentliggjorte regnskaber givet et samlet underskud på mere end 1 mio. kr. Ifølge Thomas Keller er det første overskud heller ikke på trapperne.

»Inden for de næste to år ville vi godt kunne gøre det til en overskudsforretning, men da vores planer om ekspansion kræver investering i markedsføring og videreudvikling af løsningen, er det ikke målet på kort sigt,« skriver han og forklarer, at Dogley i løbet af de næste par år igen vil rejse frisk kapital.

Dogley har i øjeblikket mere end 700 hundepassere tilknyttet, og når én af dem passer en hund, er det dækket af en forsikring.