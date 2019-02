Google vil bygge ny smart bydel - sådan kommer den til at se ud

Google leger ejendomsudvikler og vil bygge 2.500 boliger i en ny "smart city" i Toronto. Fredag offentliggjorde internetkæmpen nye detaljer om sine planer og helt nye illustrationer.

Camilla Bergsagel Nielsen, f. 1985 er journalist for Finans, hvor hun dækker byggesektoren og servicebranchen. Camilla er uddannet fra Roskilde Universitet (RUC) og trådte sin journalistiske barnesko på Frederiksborg Amts Avis. Her startede interessen for erhvervsjournalistikken – med alt hvad den indebærer i form af regnskaber, bilag og andre såkaldte ”tørre” papirer. Det førte i 2012 til et job på brancheavisen Licitationen - Byggeriets Dagblad. Det blev i 2014 skiftet ud med et job på Finans. Når Camilla ikke skriver artikler, hygger hun sig i sit sommerhus eller derhjemme sammen med sine to russiske landskildpadder.

En ny "smart city" i Toronto er Google-koncernen Alphabet i gang med at udvikle. Selskabet Sidewalk Labs, som Alphabet stiftede i 2015, planlægger at skabe en ny bydel langs havnefronten i Toronto i Canada.

Alphabet har fredag sammen med offentliggørelsen af flere detaljer omkring projektet foreslået, at koncernen får del i ejendomsskatter, gebyrer og den stigende værdi, jorden får, som led i aftalen om at opføre bydelen. Det skriver Reuters.

Pengene derfra skal være med til at finansiere bydelsprojektet, som bl.a. skal rumme 2.500 boliger, teknologisk infrastruktur og et letbanesystem. Til at starte med vil Sidewalk Labs finansiere bydelen, men selskabet vil altså hente sin investering hjem igen gennem forskellige skatter.

Kernen i den nye smarte bydel er ifølge it-mediet Version2, som tidligere har beskrevet projektet, at der skal opsamles en masse data fra sensorer både udendørs og indendørs. De store mængder data, som bl.a. afslører beboernes bevægelsesmønstre, skal eksempelvis bruges til at optimere alt fra trafikstyring til energiforbrug.

Projektet har mødt modstand fra lokale, som er bekymrede for datasikkerheden. Netop lokale protester fik torsdag Amazon til at droppe sine planer om at bygge et nyt hovedsæde i New York.

Ifølge Version2 går noget af kritikken af bydelsprojektet på, at Sidewalk Labs har lovet at anonymisere alle de indsamlede data i bydelen, men Google-selskabet vil ikke love, at andre deltagere i projektet også gør det.

Men Sidewalk Labs adm. direktør, Dan Doctoroff, frygter ikke umiddelbart, at det samme vil ske for den nye smart-city-bydel i Toronto som skete for Amazon i New York. Direktøren sagde til den canadiske avis Toronto Star ifølge Reuters, at han forventer, at folk ikke ville dømme forslaget på forhånd, og at en offentlig debat omkring projektet er en del af processen.

Men noget tyder på, at der er et stykke vej til, at projektet bliver en realitet, da Torontos borgmester John Tory samtidig slog fast, at byen og havnefronten endnu ikke har modtaget nogen formelle forslag, ligesom der ikke er givet nogen tilladelser eller dispensationer til bydelsprojektet. Det endelige forslag vil komme nøje under lup, lovede han.