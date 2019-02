Tesla-konkurrent får milliardindsprøjtning fra Amazon og andre

Går alt efter planen, rammer de nye, elektriske pickup-trucks markedet næste år.

Techgiganten Amazon ser muligheder på elbilmarkedet.

Ved at være hovedinvestor i en investeringsrunde på 700 mio. dollars (ca. 4,6 mia. kr.) i firmaet Rivian Automotive LLC, der vil producere elektriske pickup-trucks, er Amazon nu på vej i konkurrence med frontløberen Tesla.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Denne investering er en vigtig milepæl for Rivian og overgangen til bæredygtig mobilitet,« siger direktør og stifter af Rivian, RJ Scaringe, i en pressemeddelelse:

»Udover at eliminere de kompromiser, der eksisterer omkring performance, kapacitet og effektivitet, så arbejder vi på at skabe innovation på tværs af hele kundeoplevelsen. For at nå denne vision har vi brug for de rigtige partnere, og vi er glade for at have Amazon med os på vores rejse for at skabe produkter, teknologi og oplevelser, der nulstiller forventningerne til, hvad der er muligt.«

Det fremgår ikke klart, hvem der ellers er med i investeringsrunden, eller hvor stor af del af pengene Amazon alene står for, men ifølge pressemeddelelsen vil Rivian »forblive et uafhængigt selskab.« Det oplyses dog, at der også indgår investeringer fra eksisterende investorer.

Rivian har udviklet flere forskellige elektriske pickup-trucks, som endnu ikke er i produktion, og selskabet har over 750 medarbejdere i både USA og Storbritannien.

Intentionen er at lancere modellerne R1T og R1S på markedet i USA i slutningen af 2020, hvorefter »andre geografiske områder« skal introduceres i 2021.

Jeff Wilke, der er chef i Amazon Wordwide Consumer, er også glad for investeringen:

»Vi er inspirerede af Rivians vision for fremtidens elektriske transport. RJ (Scaringe, red.) har bygget en imponerende organisation med matchende produktportefølje og teknologi,« siger han.

Bilerne R1S og R1T blev fremvist på en biludstilling i Los Angeles i november sidste år, hvor de vakte stor opsigt ved bl.a. at have en lang rækkevidde og batteritid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Techmediet The Verge kommer startprisen på bilerne til at være omkring 70.000 dollars (ca. 462.000 kr.,).