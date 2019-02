Dårlige salg på det kinesiske marked får Apple til at skrue på knapperne

Muligheden for rentefri køb af iPhones i Kina skal booste salget hos techgiganten.

Konkurrencen på smartphonemarkedet raser, og nu skruer Apple på knapperne for at øge sine salg i Kina. Techgigantens dårlige salg i verdens mest befolkningsrige land har fået Apple til at indgå partnerskaber for at tilbyde rentefri køb af iPhones.

Det skriver flere medier, herunder Reuters.

Sammen med den kinesiske betalingsformidler Ant Financial Services Group vil Apple nu gøre det muligt for kinesere at erhverve sig en iPhone rentefrit i et land, hvor Apples markedsandel er gået fra to til én pct i 2018.

Samtidig er salget faldet med 40 pct. samme år i Indien, hvorfor det bliver interessant at se, om Apple gør det samme. Det skriver The Wall Street Journal.

Den rentefrie finansiering kan opnås ved køb af varer for mere end ca. 3.800 kr. og kan fordeles på tre, seks, 12 eller 24 måneder. Ifølge Reuters koster en iPhone XR knap 6.400 kr. i Kina, mens en XS-model koster godt 8.500 kr.

Apples indtægter i fjerde kvartal faldt krafigt, især grundet handelskrigen mellem USA og Kina.

Samsung og Apple sidder på hendholdsvis 17 og 16 pct. af det totale smartphonemarked, mens Huawei brager frem og er lige i hælende med 15 pct. af den totale markedsandel. Det skriver CNBC på baggrund af nye tal fra firmaet Gartner.