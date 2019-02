Sky dansk familie har tabt 646 mio. kr. på aktiespekulation

Det er aldrig små tal, der figurerer i familien Andersens investeringsselskab.

Den tidligere bilimportør Allan F. Andersen og hans familie må have nerver af stål.

For familien satser på vild spekulation gennem både aktier og finansielle derivater, heriblandt såkalte futures. Det kaster år efter år opsigtsvækkende over- eller underskud af sig i familien Andersens investeringsselskab.

Finansielle derivater Et derivat er et finansielt produkt, hvis værdi er afledt af udviklingen i et underliggende aktiv

Det kan være en aktie, obligation, rente eller teoretisk alt andet

Nogle af de mest anvendte derivater er optioner, futures og forwards

Når man køber et derivat, får man ikke samme rettigheder, som hvis der købes en aktie. Man bliver altså ikke aktionær

Derivat er en aftale, som indgåes med en modpart. Det kan være en investor eller bank

Aftalen er ofte opbygget omkring en fremtidig ydelse på et bestemt fremtidigt tidspunkt

Et nyt regnskab fra 2017/2018 er ikke anderledes.

Året bød på et underskud efter skat på 645,6 mio. kr. En nedgang på næsten 900 mio. kr. i forhold til året forinden, og for første gang i en årrække har familien Andersen derfor tabt penge på aktiespekulationen.

Familien Andersen I spidsen for bilfamilien Andersen står Allan Fischer Andersen, der i mange år stod for importen af Suzuki- og Mazda-biler i Danmark.

Det skete gennem det Køge-baserede firma Andersen Motors, som han i februar 2003 solgte fra.

Ved siden af handel med biler har familien Andersen spekuleret heftigt i værdipapirer gennem selskabet Investeringsselskabet af 1. november 2001 A/S. Det har givet både store tab og store gevinster.

En række spektakulære overskud gav kortvarigt Andersen-familien milliardærstatus. Siden forsvandt en del af pengene i fejlslagne investeringer

Allan Fischer Andersen ejer størstedelen af familiens investeringsselskab, mens Carsten F. Andersen er direktør. De øvrige aktieposter sidder Ina Birgitte F. Andersen og Ghita Simone F. Andersen på.

Familien ejer også Kaj Andersen & Sønner Holding A/S, der har en egenkapital på 291,5 mio. kr.

Familien Andersen er ikke meget for at udtale sig til medierne. Finans har talt med investeringsselskabets direktør, Carsten F. Andersen, men han henviser til regnskabet, hvor der står, at årets resultat »kan henføres til tab på aktier«.

Familiens værdipapirer er ifølge regnskabet gået fra en værdi på knap 1,5 mia. kr. til 982,4 mio.

Selvom tabet på 645,6 mio. kr. er i den høje ende for familien, er det ikke et rekorddårligt resultat. Det kom i 2010/2011, hvor underskuddet var 737,3 mio. kr.

I indeværende regnskabsår forventer familien et »positivt resultat«, så der kan lægges mere til egenkapitalen på 386,2 mio. kr.

Når familien har råd til at spekulere kraftigt i aktier, skyldes det Allan F. Andersen.

Han opbyggede sin formue ved gennem mange år at stå for den danske import af Mazda- og Suzuki-biler. Det skete gennem firmaet Andersen Motors, som han siden solgte fra.

I dag ejer Allan F. Andersen majoriteten af familiens investeringsselskab. Den daglige ledelse er lagt i hænderne på Carsten F. Andersen, der også driver Carsten Andersen Automobiler på Gammel Køge Landevej.