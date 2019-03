Tesla flytter salget til nettet - danske butikker svæver i uvished

Det er uvist, om de danske salgsforretninger skal lukke og slukke, eller om de får lov til at overleve.

Teslas butikker i Danmark svæver i uvished.

Det er på nuværende tidspunkt uvist, om salgsforretningerne skal lukke, eller om de får lov til at køre videre, efter Tesla-topchefen Elon Musk sent torsdag aften dansk tid annoncerede, at Tesla vil lukke butikker og flytte bilsalget online.

Tesla har to butikker i Danmark. Den ene i København, mens den anden ligger i Aarhus. I salgsafdelingerne i de to butikker har de ansatte endnu ikke fået noget at vide om, hvorvidt de bliver berørt af lukningerne. Maria Lantz, der er Teslas nordiske pressemedarbejder, oplyser til Finans, at hun ikke har flere oplysninger end dem, Elon Musk kom med torsdag aften.

Tesla havde ved udgangen af 2018 378 butikker på globalt plan. En stor del af disse kommer ifølge Elon Musk til at lukke, men udvalgte butikker vil dog blive bevaret som showrooms. Lukningerne vil ifølge Elon Musk resultere i fyringer, men antallet er på nuværende tidspunkt ukendt.

»Vi vil lukke nogle butikker, og der vil være en reduktion i antallet af medarbejdere som følge af dette. Der er ingen anden måde for os at opnå de nødvendige besparelser,« sagde Elon Musk torsdag aften på et telefonmøde med journalister og investorer ifølge Business Insider.

Lukningerne sker som et led i elbilproducentens bestræbelser på at skære i omkostningerne. Disse besparelser vil nemlig betyde, at Tesla ifølge Elon Musk vil kunne sælge sin Model 3 for 35.000 dollars. En pris, som han bebudede for flere år siden, men som han indtil nu ikke har været tæt på at kunne levere.

Tesla skriver i et blogindlæg, at det er nødvendigt at flytte salget online, hvis prisen på 35.000 dollars skal være mulig, og det samtidig skal kunne løbe rundt økonomisk for Tesla.

Ifølge det seneste regnskab fra Tesla Motors Denmark Aps var der 100 ansatte i selskabet i 2017. Det danske datterselskab havde det år et overskud efter skat på 1,7 mio. kr. En markant forbedring i forhold til 2016, da der var et underskud på 15 mio. kr.