Royal Unibrew hiver solid vækst hjem for året

Bryggerigruppen Royal Unibrew leverede stort set som ventet i regnskabet for 2018. For 2019 venter ledelsen et resultat, der er påvirket af de generelle økonomiske aktiviteter.

Royal Unibrew, der står bag bl.a. Royal, Faxe og Ceres, kommer ud af 2018 med en omsætning på 7.298 mio. kr. og leverer dermed en vækst for året på 14 pct.

Overskuddet af driften nåede op på 1.673 mio. kr. mod 1.362 mio. kr. i 2017.

Det fremgår af selskabets årsregnskab onsdag aften.

Samtidig varsler ledelsen for 2019 en omsætning på 7.400-7.650 mio. kr. og et driftsoverskud på 1.340-1.465 mio. kr. Det afspejler, at ledelsen forventer at blive påvirket af de generelle økonomiske aktiviteter, som de fleste forventer, vil blive mere afdæmpede.

»De markeder, hvor Royal Unibrew tilbyder et bredt udvalg af drikkevarer, forventes generelt at vise et lille fald i den totale efterspørgsel i 2019, eftersom det ekstraordinært varme sommervejr øgede forbruget af drikkevarer i 2018, skriver ledelsen i årsregnskabet.

Mio. kr. 2018 2017 Omsætning 7.298 6.384 Driftsoverskud (EBITDA) 1.673 1.362 Resultat efter skat 1.040 831

Udover prognosen for 2019 varsler ledelsen et tilbagekøbsprogram på op til 400 mio. kr. i perioden frem til oktober 2019. Samtidig anbefaler den, at generalforsamlingen vedtager et ordinært udbytte på 10,80 kr. per aktie.

Det betyder, at der samlet tilflyder aktionærerne 950 mio. kr.

Resultatet for 2018 er stort set, som ledelsen havde stillet i udsigt.

I forbindelse med det seneste regnskabsår varslede ledelsen en omsætning på 7.200-7.300 mio. kr. i udsigt for hele året og et driftsoverskud (EBITDA) på 1.660-1.685 mio. kr.

Royal Unibrew meddelte i sidste uge, at Konkurrencerådet har godkendt selskabets overtagelse af danske Bev.Com, der bl.a. står bag Cult Energy og Mokai.

Købet kostede 350 mio. kr. og skal lægges oveni i de øvrige opkøb fra bryggerigruppens side: Den italienske sodavandsproducent Terme di Crudo for 607 mio. kr., det franske sodavandsselskab Etablissements Geyer Fréres for 660 mio. kr., og så har bryggeriet købt aktiemajoriteten i den økologiske cocktailvirksomhed Nohrlund for 10 mio. kr.