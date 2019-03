Grundfos-arving Estrid Due Hesselholt stopper uventet som formand i Poul Due Jensens Fond, der ejer pumpegiganten Grundfos.

Svingdøren snurrer nok engang i Poul Due Jensens Fond. Ud af det blå stopper 73-årige Estrid Due Hesselholt som formand efter blot 137 dage i spidsen for den magtfulde fond, der ejer pumpegiganten Grundfos.

Poul Due Jensens Fond Poul Due Jensens Fond blev stiftet den 19. maj 1975 af Grundfos-stifter Poul Due Jensen.

Fonden sidder i dag på knap 88, pct. af aktierne i Grundfos-koncernen.

Det svarer til, at fonden råder over værdier for rundt regnet 35 mia. kr.

De øvrige Grundfos-ejere er medarbejderne, der sidder på 1,3 pct., mens stifterens efterkommere ejer 10,6 pct.

Heriblandt er Poul Due Jensens søn, Niels Due Jensen, der var fondsformand i perioden 2011-2018, inden han blev afløst på posten af Jens Bager i marts 2018.

Jens Bager forlod imidlertid formandsposten den 14. oktober sidste år som følge af dyb uenighed med især ejerfamilien.

Fondens bestyrelse består af 12 medlemmer: 4 medarbejdervalgte, 4 eksternt valgte og 4 medlemmer fra eller udpeget af Due Jensen-familien.

Estrid Due Hesselholt, der er søster til Grundfos-arving Niels Due Jensen, forklarer det pludselige stop med, at hun har løst den opgave, som hun påtog sig tilbage i oktober, da Grundfos-ejeren var centrum for et spektakulært magtopgør.

Opgøret endte med, at den daværende formand Jens Bager og næstformand Ingelise Bogason en søndag eftermiddag smækkede med døren og forlod fonden.

At bruddet var alt andet end planlagt, understreges af, at det afgående formandskab uopfordret valgte at sende en længere redegørelse om bruddet til Erhvervsstyrelsen, som er øverste myndighed for erhvervsdrivende fonde som Poul Due Jensens Fond.

Jeg har siden december oplevet Poul Due Jensens Fond som en veldrevet erhvervsdrivende fond, der tager sit ansvar for udvikling og styrkelse af Grundfos alvorligt. Christian Schønau, ny formand for Poul Due Jensens Fond

Opgøret bragte Estrid Due Hesselholt til magten, og overfor Finans bedyrede hun, at hun på ingen måde skulle ses som en overgangsfigur.

Alligevel har hun nu valgt at trække sig. Skiftet forklares med, at oprydningen efter magtopgøret »er gået over al forventning«.

»Nu har vi en særdeles arbejdsom og engageret bestyrelse, og vores ansvarlige ejer-rolle af Grundfos-koncernen samt vores mange samfundsnyttige indsatser er nu i så god gænge, at jeg føler mig helt tryg ved at træde et skridt tilbage,« lyder det fra Estrid Due Hesselholt.

Selv om hun ikke længere sidder for borden, fortsætter Estrid Due Hesselholt som menigt medlem i bestyrelsen, hvor hun har haft sæde siden 1975.

Opgøret i ejerfonden Poul Due Jensens Fond, en af Danmarks rigeste erhvervsfonde, var i oktober 2018 skueplads for et dramatisk opgør.

Tingene tog fart, efter at den tidligere formand Jens Bager (formand siden marts) og Ingelise Bogason (næstformand siden 2011) pludselig forlod fonden sammen med bestyrelsesmedlem Anne-Birgitte Albrectsen.

Jens Bager var ellers håndplukket til posten af den afgående formand, Grundfos-arving Niels Due Jensen. Det samme var Ingelise Bogason.

Men den 15. oktober 2018 meddelte fonden i en kortfattet meddelelse, at formandskabet havde forladt fondsbestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

Årsagen blev kortfattet angivet som uenighed om strategien for fonden.

Den 24. oktober overtog Niels Due Jensens søster, Estrid Due Hesselholt, posten som formand, mens erhvervsmanden Jens Moberg blev ny næstformand.

Den 6. november smed Poul Due Jensens Fond så den mangeårige fondsdirektør, Christian Hartvig, på porten.

Ny fondsdirektør er Kim Nøhr Skibsted, mangeårig kommunikationsdirektør og hidtidige medlem af koncernledelsen i Grundfos.

Nu har Estrid Due Hesselholt og Jens Moberg trukket sig fra formands- og næstformandsposten.

Fra fondssekretariatet forklares skiftet som den endegyldige afslutning på et tumultarisk forløb i fonden, der via sit ejerskab af Grundfos gemmer på værdier for et større tocifret milliardbeløb.

Ny formand bliver 52-årige Christian Schønau, der kun har siddet få måneder i fondsbestyrelsen. Fra flere sider lyder det dog, at ejerfamilien med Niels Due Jensen og sønnen Poul Due Jensen i spidsen denne gang er overbevist om, at man har fundet en varig og driftssikker løsning, der vil Grundfos-forretningens bedste.

»Jeg har siden december oplevet Poul Due Jensens Fond som en veldrevet erhvervsdrivende fond, der tager sit ansvar for udvikling og styrkelse af Grundfos alvorligt, og som samtidig har et stærkt fokus på uddelinger til samfundsnyttige formål. Jeg er beæret og glæder mig til at videreføre det arbejde,« lyder det i en kommentar fra Christian Schønau, der er hofchef ved Kronprinsparrets hof og medlem af andre fondsbestyrelser.

Samtidig med skiftet på formandsposten stopper erhvervsmanden Jens Moberg tillige som næstformand. En post han overtog, efter at det tidligere formandskab smækkede med døren i oktober.

Jens Moberg er tillige formand for det bestemmende selskab i Grundfos-forretningen, Grundfos Holding. Derfor har han fra dag ét signaleret, at hans post som næstformand i ejerfonden var på lånt tid.

Ny næstformand i Poul Due Jensens Fond bliver Grundfos-stifterens barnebarn, Poul Due Jensen, der udover at være tredje generation i Grundfos-dynastiet til daglig arbejder som salgsdirektør i Grundfos, hvor han er medlem af koncernledelsen.