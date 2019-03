Google betaler næsten 1 mia. kr. til to anklagede chefer

Tech-giganten er blevet nødt til at betale en astronomisk godtgørelse til to tidligere chefer, der forlod firmaet på grund af anklager om sex-chikane.

Google har accepteret at betale 135 mio. dollar i fratrædelsesgodtgørelser til to topchefer, der forlod virksomheden efter at være blevet anklaget for sexchikane, mens årsagen til deres afgang blev holdt skjult. Beløbet svarer til 895 mio. kr.

Det skriver The Wall Street Journal.

Der er tale om de to medarbejdere Andy Rubin og Amit Singhal, som begge besad indflydelsesrige poster i selskabet. Andy Rubin er skaberen af selskabets Android-software, og Amit Singhal stod i spidsen for Google Search.

Størrelsen af betalingerne blev offentliggjort af Google ved en civilretlig sag indgivet i Californien, hvor det blev hævdet, at Google planlagde at dække over vedvarende sexchikane og diskrimination.

- Der er alvorlige konsekvenser for alle, der opfører sig upassende hos Google. I løbet af de seneste år har vi foretaget en række ændringer på vores arbejdsplads og lagt en endnu hårdere linje i forhold til upassende opførsel blandt personer i autoritære stillinger, lyder det fra en talskvinde for Google.

Andy Rubins advokat, Ellen Stross, påpeger over for The Wall Street Journal, at "Andy på det kraftigste afviser nogen form for ureglementeret adfærd", mens Amit Singhal ikke har kommenteret sagen.