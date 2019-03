Forsikringsselskab får 15 påbud fra Finanstilsynet

Direktøren melder ud, at forholdene vil være udbedret 1. maj i år.

Forsikringsselskabet Kongeriget Danmarks Hesteforsikring G/S har fået 15 påbud fra Finanstilsynet.

De forskellige påbud bliver udpenslet i en redegørelse fra tilsynet, der foretog en inspektion af virksomheden i juni 2018.

Inspektionen omfattede bl.a. et kig på forretningsmodellen, investeringsområdet og bestyrelsen i virksomheden, der tegner hesteforsikringer til private.

Finanstilsynet gav virksomheden påbud om at opdatere sin investeringspolitik bl.a. med risikomål for de forskellige aktivklasser samt påbud om at overholde selskabets egen investeringspolitik om positioner i udenlandsk valuta.

Direktør for selskabet Maj Halling Thomsen udtaler, at man er i gang med at løse problemerne, Finanstilsynet gjorde dem opmærksomme på i slutningen af februar.

»Der er iværksat arbejde for at rette op på tingene, og 1. maj vil alle forhold være udbedret,« siger hun.

Opgørelsen af selskabets solvensbehov vurderer Finanstilsynet til at være for lav, og selskabet har derfor modtaget påbud om at sikre, at behovet er opgjort, så det med stor sandsynlighed er tilstrækkeligt til at dække selskabets risiko inden for en periode på 12 måneder.



Tilsynet kiggede også nærmere på virksomhedens sikkerhedspolitik og beredskabsplan på IT-området og konstaterede, at de nødvendige tekniske installationer ikke var tilstede i forsikringsselskabets lokaler, og tilsynet gav derfor et påbud om at leve op til deres egen IT-sikkerhedspolitik. Desuden fik selskabet påbud om at sikre sig, at direktionen ’varetager sin opgave på området på en betryggende måde’.

Bestyrelsens forretningsorden levede ikke op til lovkravene, og selskabets bestyrelse konstaterede selv i sin evaluering for 2018, at bestyrelsen mangler kompetencer. De fik påbud om at udarbejde en plan for at løse problemet.

Finanstilsynet vurderede også, at der ’ikke er klar adskillelse mellem nogle af selskabets politikker og retningslinjer’, og der blev givet endnu et påbud om at skelne mellem dem.

Kongeriget Danmarks Hesteforsikring blev stiftet i 1859 og havde i 2017 et overskud på lidt over 915.000 kr.