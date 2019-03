Norwegian indfører midlertidigt flyveforbud med Boeing 737 Max 8

Norwegian har indført et midlertidigt flyveforbud mod fly af typen Boeing 737 Max 8, efter weekendens flystyrt i Etiopien.

Norwegian indfører et midlertidigt flyveforbud med fly af typen Boeing 737 Max 8, efter at fly af samme type er styrtet ned to gange på seks måneder.

Det skriver flere medier - herunder nyhedsbureauet Reuters og det norske erhvervsmedie Dagens Næringsliv.

Det seneste flystyrt skete i weekenden, hvor et Boeing 737 Max 8 fra Ethiopian Airlines på vej fra Addis Ababa i Etiopien til Nairobi i Kenya styrtede kort efter, det var lettet. 157 mennesker blev dræbt.

Det har nu fået det norske flyselskab Norwegian til midlertidigt at suspendere alle fly af samme type. Norwegian har i øjeblikket 18 Boeing 737 Max 8-fly i sin flåde.

»Norwegian har valgt at sætte vores Boeing 737 Max 8 på jorden indtil videre efter henstilling fra flere luftfartsmyndigheder. Vi følger naturligvis deres henstilling. Vi undskylder over for de passagerer, der bliver ramt, men sikkerheden for vores passagerer og medarbejdere kommer altid først,« siger Tomas Hesthammer, flychef i Norwegian, til Dagens Næringsliv.

Luftfartsmyndighederne i en række lande har efter weekendens flystyrt valgt at indføre et flyveforbud rettet mod Boeing 737 Max 8-flytypen.

Myndighederne i bl.a. Kina og Australien har indført et flyveforbud og tirsdag valgte også de britiske luftfartsmyndigheder at beordre flyene til at blive stående på jorden.

Det har ramt den i forvejen hårdt prøvede Norwegian-aktie, der mandag faldt markant. Norwegian bestilte i 2012 110 fly af flytypen. Ved udgangen af 2018 var 18 i drift, og det har hidtil været planen, at det antal skal øges til 34 ved udgangen af 2019.

Det har skabt panik hos aktionærerne. Norwegian-aktien har tirsdag fortsat mandagens fald og er tirsdag eftermiddag nede med ca. 6 pct.

Også Boeing-aktien er ramt. På det amerikanske marked falder flyproducentens aktie med 5 pct.