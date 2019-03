Boeings skandalefly er lænket til jorden. Det kan koste milliarder

Den amerikanske flyproducent kan forvente et millardtab, hvis Boeings 737 Max-modeller forbliver inaktive i måneder.

Et tab mellem én og fem mia. dollar.

Så meget kan Boeing se frem til at miste, hvis det skandaleombruste fly Boeing 737 Max bliver stående på jorden i tre måneder. Det skriver det amerikanske medie CNN.

Beløbet svarer til et tab på mellem 6,6 og 33 mia. kr, og tallene er ifølge CNN leveret af Wall Street-analytikerne i Melius Research og Jefferies.

Onsdag besluttede Boeing at bede alle flyselskaber om at parkere sine Boeing 737 Max-fly, som blev brugt under to medieomtalte flystyrt. Forinden havde en række lande og flyselskaber allerede besluttet at give flyveforbud til flytypen.

Det første flystyrt fandt sted i oktober 2018, hvor 189 mennesker mistede livet. I sidste uge styrtede endnu et fly, denne gang i Etiopien, med 157 omkomne til følge.

Det potentielt enorme tab, som Boeing står over for, skyldes eksempelvis erstatningskrav fra flyselskaber, som mister indtægter, så længe flyene ikke må lette fra jorden.

Inden flyene eventuelt vil kunne komme på vingerne igen, skal en ny software godkendes, installeres og testes i alle flyene.

Boeing 737 Max-flyene har fået flyforbud i USA, Canada, Australien, Island, Liechtenstein, Schweiz, Norge samt alle 28 EU-lande og flere lande i Mellemøsten, Afrika og Asien.

Den amerikanske flyproducent har leveret omkring 350 fly af typen og har fortsat ordrer liggende på over 5.000. På trods af flyveforbuddet fortsætter produktionen af Boeing 737 Max-fly. Ved fabrikken i Seattle fremstilles der 52 fly om måneden.