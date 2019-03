Arlas omsætning af økoprodukter er næsten steget 50 pct. på 5 år

Målet om at øge sin omsætning af økologiske produkter inden 2020 er næsten nået for den danske mejerigigant.

I 2015 satte Arla sig et mål. Målet var at øge omsætningen af økologiske produkter i Danmark med 50 pct. inden 2020.

Målet er ikke nået endnu, men mejerigiganten er godt på vej. Det skriver Retailnews.

Mælk er stadig den største andel af Arla-salget, men i 2018 oplevede salget af eksempelvis laktosefri produkter og lanceringen af Lurpak-smør i en økologisk udgave markant vækst.

I 2018 nåede omsætningen af økologiske produkter således op på 1,047 mia. kr. takket være en vækst på 6 pct., svarende til 58 mio. kr. Dermed mangler Arla blot 7 pct. for at nå målet.

Målet skal nås via investeringer i markedsføring, bæredygtige emballager, innnovation og lancering af nye produkter. Ligesom i 2018 planlægger Arla at lancere 15 nye økoprodukter.

»Jeg er selvfølgelig glad for, at vi allerede nu runder en økologisk omsætning på en milliard kroner. Og pilen peger opad. Det understreger, at vi har ramt plet med Arlas økostrategi om større udvalg og tilgængelighed af økologiske produkter for danskerne,« siger landedirektør i Danmark Jakob B. Knudsen, ifølge Retailnews.

Desuden har mejerigiganten sat sig et mål om at gøre sin mælkeproduktion CO2-neutral fra 2050. Arla overvejer også at producere plantedrikke, da mælkeforbruget er faldende.